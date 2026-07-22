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آسوشیتد پرس: شمار نظامیان زخمی آمریکا در جنگ با ایران از ۵۰۰ نفر فراتر رفته است

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۶
کد مطلب: 1843355
منبع: ایسنا
آسوشیتد پرس: شمار نظامیان زخمی آمریکا در جنگ با ایران از ۵۰۰ نفر فراتر رفته است

یک مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که شمار نیروهای آمریکایی زخمی‌شده در جنگ با ایران اکنون به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که شمار نیروهای آمریکایی زخمی‌شده در جنگ با ایران اکنون به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است.

این رقم از آمار رسمی منتشرشده از سوی پنتاگون در سامانه تحلیل تلفات دفاعی نیز بالاتر است؛ سامانه‌ای که در حال حاضر ۴۸۲ مجروح را ثبت کرده است.

این مقام آمریکایی که به دلیل نداشتن مجوز برای گفت‌وگو با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، توضیح داد که این سامانه با تاخیر قابل‌ توجهی اطلاعات مربوط به مجروحان را ثبت و منتشر می‌کند.

او در ادامه مدعی شد که این تاخیر ناشی از نحوه طراحی و عملکرد سامانه است و اقدامی عمدی برای پنهان کردن آمار مجروحان نیست.

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