به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: آمریکای متجاوز شب گذشته به نقاطی از کشور ما تجاوز کرد. قوای مسلح ایران اسلامی به سرعت پاسخ تجاوزکاران را داد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مشکلِ سردمداران آمریکایی و در رأس آنها رئیسجمهور فرومایه و سِفلهشان آن است که هنوز مفهوم غیرت و حمیّت ایرانی را درک نکردهاند.
همگان باید بدانند که برای یک ایرانی مسلمان، دفاع از وطن، نه صرفاً پاسداری از خاک، که حراست از شرافت، هویت و یک میراث تمدنی سترگ است.
محسنی اژهای افزود: قیام شبانه ملت ایران که از ۱۰۰ شب گذشته است، گواهی بر عزم راسخ مردم و قوای مسلح ما برای پاسخ کوبنده و خردکننده به هر تجاوز دشمن است.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: چهار دهه و بیش از هفت سال از طلوع انقلابی میگذرد که با تکیه بر اراده مردم شکل گرفت و با اتکای به وحدت ملی استمرار یافت؛ مسیری که در فراز و فرودهای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی آزموده شد، اما هرگز از حرکت بازنایستاد.
محسنی اژهای گفت: آحاد ملت ایران چون کوههایی استوار، ثابتقدم و خللناپذیر ایستادهاند و برای دفاع از کیان ایران اسلامی، همعهد و همقسم شدهاند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم ما، باکی از تهدیدات ترامپ و امثال این فرد فاجر ندارند و معنای راستین عزت و چراغ هدایت را جانبازی در راه دین و وطن میدانند. «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»
محسنی اژهای اضافه کرد: اکنون که پیشروی ما، ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است، بیش از پیش برای صفآرایی در برابر یزدیان زمان آمادهایم و یکصدا میگوییم که ایرانیان همه در طواف عشقاند و دایره این طواف، حسین (ع) است.
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