به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بین المللی وحدت با محورهای «وحدت امت اسلامی»، «تبیین شخصیت رهبر شهید» و «تقدیر از برگزارکنندگان آیین تشییع رهبر شهید در عراق» و حضور جمعی از موکبداران، مسئولان و شخصیتهای جهان اسلام به میزبانی موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در عمود ۱۰۸۰ طریق الحسین علیه السلام در حال برگزاری است.
شرکتکنندگان در این همایش به بررسی راهکارهای تقویت همبستگی میان مسلمانان و تبیین نقش وحدت در مواجهه با چالشهای جهان اسلام میپردازند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در این همایش، شخصیتهای برجسته دینی و فرهنگی از کشورهای مختلف به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و از برگزارکنندگان آیین باشکوه تشییع رهبر شهید در کشور عراق نیز تجلیل خواهد شد.
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