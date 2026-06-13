حرم حضرت معصومه(س) میزبان یادواره شهدای جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم از برگزاری آیین نکوداشت استانی شهدای جنگ رمضان و شهدای فراجا در شهر مقدس قم خبر داد.
وی با اعلام این خبر اظهار کرد: این مراسم معنوی همزمان با سراسر کشور و به منظور تجلیل و تکریم از صبوری، مقاومت و پایداری خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان و شهدای فراجا، همچنین گرامیداشت یاد و خاطره آن دلیرمردان عرصه نظم و امنیت برگزار میشود.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم گفت: این محفل نورانی با حضور مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و عموم مردم شهید پرور قم، امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود که از عموم همشهریان و ولایت مدار قم دعوت به عمل میآید تا در این آیین معنوی شرکت کنند.
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