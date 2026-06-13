دیدار رئیس اتاق تجارت افغانستان و سفیر ایران در کابل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، با علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران و محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، به همراه هیئت همراه در کابل دیدار و گفتوگو کرد.
طبق بیانیه اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، هاشمی با خیرمقدم به هیئت ایرانی، بر روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی عمیق میان افغانستان و ایران تأکید و درباره گسترش همکاریهای تجاری، توسعه سرمایهگذاری مشترک، افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تسهیل تجارت میان دو کشور صحبت کرد.
از سوی دیگر، علیرضا بیکدلی این سفر هیئت تجاری ایران را نشانهای از علاقهمندی جدی تهران برای توسعه روابط اقتصادی با کابل دانست و بر تداوم تعاملات بخش خصوصی دو کشور تأکید ورزید.
محمود سیادت نیز در صحبتهای خود خواستار همکاری بیشتر اتاق تجارت افغانستان برای برگزاری نشستهای تجاری میان فعالان اقتصادی دو طرف شد.
وی به برخی از بخشهای دارای ظرفیت صادراتی از افغانستان به ایران از جمله پنبه، گوشت و مواد معدنی اشاره کرده و افزود که هیئت مذکور در جریان سفر هفتروزه خود با نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی افغانستان دیدار خواهد کرد.
در این دیدار دو طرف بر افزایش صادرات و واردات، تسهیل ترانزیت و گمرک، رفع موانع تجاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تأکید کردند و توسعه همکاریهای مشترک را برای تقویت روابط اقتصادی دوجانبه ضروری دانستند.
گفتنی است این دیدار در چارچوب سفر بخش خصوصی ایران به کابل و پیش از کنفرانس تواصل تجاری افغانستان-ایران انجام شده است.
این رویداد بخشی از تلاشهای اخیر دو کشور برای تعمیق روابط اقتصادی در شرایط کنونی است و انتظار میرود به افزایش تجارت و سرمایهگذاریهای متقابل منجر شود.
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