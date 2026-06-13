به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مسئول روابط عمومی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفتگو با ابنا، از برگزاری آیین تعویض پرچم شب اول ماه محرم در آستان مقدس حضرت سیدالکریم(ع) خبر داد.

وی افزود: این مراسم روز دوشنبه ۲۵ خردادماه، هم‌زمان با شب اول محرم، ساعت ۱۸ در صحن امام حسن مجتبی(ع) برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی حرم مطهر همچنین برنامه‌های سوگواری دهه اول ماه محرم در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم(ع) را به شرح زیر اعلام کرد:

برنامه‌های شبانه:

مراسم سوگواری هر شب پس از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود که در آن حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی به‌عنوان سخنران و داود شکاری به‌عنوان مرثیه‌سرا حضور خواهند داشت.

برنامه‌های ظهرگاهی:

این مراسم هر روز پس از نماز ظهر و عصر برگزار می‌شود که سخنرانی آن را حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین اسکندری بر عهده دارد و مرثیه‌سرایی نیز توسط داود شفیعی و محمدحسین عطائیان انجام خواهد شد.

این برنامه‌ها از روز دوشنبه ۲۵ خردادماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ادامه خواهد داشت.

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