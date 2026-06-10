ترامپ، ایران را تهدید به حمله نظامی کرد؛ باید توافق را امضا کنند!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تازهترین اظهارات خود بار دیگر رویکرد متناقضش در قبال ایران را به نمایش گذاشت؛ از یک سو از احتمال حمله جدید علیه ایران سخن گفت و از سوی دیگر بر ضرورت دستیابی به توافق با تهران تأکید کرد.
ترامپ که ساعاتی پیش مدعی شده بود «ایران در مذاکرات تعلل میکند و بهای آن را خواهد پرداخت»، در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید توضیح داد که منظورش از این اظهارات، اقدام نظامی علیه ایران بوده است. وی مدعی شد: «ما امروز دوباره علیه آنها حمله سختی انجام خواهیم داد.»
با این حال، رئیسجمهور آمریکا همزمان از ایران خواست توافق با واشنگتن را نهایی کند و مدعی شد که دو طرف به توافق نزدیک شدهاند. او گفت: «خواهیم دید چه میشود. ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها مدام ما را به بازی میگیرند.»
ترامپ در ادامه نیز بار دیگر بر امضای توافق تأکید کرد و مدعی شد: «تنها کاری که ایران باید انجام دهد این است که سند توافق را امضا کند. این توافق به طور کامل مذاکره شده است. فکر میکنم ایران میخواهد توافق کند، اما خواهیم دید که آیا این اتفاق میافتد یا خیر.»
اظهارات رئیسجمهور آمریکا در حالی مطرح میشود که او طی روزهای اخیر همزمان از گزینه نظامی و مسیر دیپلماسی سخن گفته است؛ رویکردی که از نگاه ناظران، نشاندهنده تناقض آشکار میان تهدید به تشدید تنش و ادعای تمایل به توافق با ایران است.
این مواضع در شرایطی بیان میشود که شبکه الجزیره به نقل از دو مقام قطری گزارش داده هیأتی از قطر برای «نهاییسازی» توافق احتمالی به تهران سفر کرده است. بر اساس این گزارش، هیأت قطری قرار است با مقامهای ارشد ایرانی درباره تحولات منطقه و رفع اختلافات باقیمانده گفتوگو کند.
همزمان، «تری یینگست» خبرنگار فاکس نیوز نیز اعلام کرد که در گفتوگوی تلفنی با ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفته است به صدور دستور حمله علیه برخی زیرساختهای ایران از جمله نیروگاهها و پلها «نزدیک» شده است.
مجموع این اظهارات بار دیگر نشان میدهد که ترامپ در حالی از تهدید نظامی علیه ایران سخن میگوید که همزمان تلاش دارد خود را حامی دستیابی به توافق معرفی کند؛ موضعی که با انتقادها درباره تناقض در راهبرد اعلامی واشنگتن همراه شده است.
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