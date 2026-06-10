به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، از موضع تردید خود عقب‌نشینی کرده و دستور حمله به ایران را در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی صادر کرده است.

مسئولان آمریکایی به این روزنامه گفتند که ترامپ در ابتدا نسبت به ضرورت پاسخ نظامی به این حادثه متقاعد نشده بود و آن را «موضوعی کم‌اهمیت» توصیف کرد و تأکید داشت که خلبانان آسیب جدی ندیده‌اند.

اما او پس از جلسه‌ای در کاخ سفید که در آن «پیت هگست»، وزیر جنگ، و ژنرال «دان کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش، اطلاعات به‌روز و مهمی را ارائه کردند، نظر خود را به‌طور قاطع تغییر داد. این دو مقام پیشنهاد کردند که اقدام نظامی مستقیم صورت گیرد.

هگست و کین، جزئیات اطلاعاتی جدیدی را در مورد نقش پهپاد ایرانی از نوع «شاهد» که بالگرد آمریکایی را هدف قرار داده و سرنگون کرده بود، در اختیار ترامپ قرار دادند.

بر اساس این توصیه‌ها، ترامپ به نیروهای آمریکایی دستور داد تا سه موج حملات هوایی را علیه سامانه‌های دفاع هوایی و سایت‌های راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز اجرا کنند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که این حملات واکنشی مناسب به تهاجم غیرقابل توجیه ایران بوده و در راستای دفاع از خود برای حفاظت از نیروها و منافع آمریکا در منطقه انجام شده است.

گفتنی است در واکنش به حملات ارتش تروریستی آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) از حمله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد.

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