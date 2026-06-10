به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه حملات لفظی مقامات رژیم صهیونیستی به رئیس‌جمهور ترکیه، وزیر فرهنگ و ورزش این رژیم با ادبیاتی تند علیه رجب طیب اردوغان موضع گرفت.

در حالی که پرونده بنیامین نتانیاهو در دادگاه لاهه درباره نسل‌کشی در غزه در جریان است، «میکی زوهار»، وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی، گفت که اردوغان «باید پاسخگوی جنایاتش باشد.»

وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی ترکیه و رئیس‌جمهور این کشور را تهدید نظامی کرد. زوهار در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: اردوغانِ دیکتاتور که دستانش به خون آغشته است، باید به خاطر جنایاتش پاسخگو باشد و نباید برای تنها کشور دموکراتیک خاورمیانه، موعظه اخلاقی کند.

وزیر صهیونیست در حالی خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور ترکیه درباره «جنایات» ادعایی او شد که جنایات رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف شامل غزه و لبنان ادامه دارد. همین جنایات باعث شد که دادگاه لاهه حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل را در رابطه با نسل‌کشی در نوار غزه صادر کند.

عضو ارشد کابینه نتانیاهو در ادامه پیام خود، رئیس‌جمهور ترکیه را به اقدام نظامی تهدید کرد و مدعی شد: اگر او (اردوغان) جرات کند که ما را آزمایش کند، سرنوشتش بدتر از رژیم رو به موت ایران خواهد بود.

این ادعا در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بخشی از مصاحبه اخیر خود درباره جنگ تحمیلی علیه ایران، درباره آینده اسرائیل ابراز نگرانی کرده و گفته بود: اگر من نبودم، اسرائیل وجود نداشت.

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