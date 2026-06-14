به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار محمدجعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)، در واکنش به شرارت مجدد صهیونیستها و حمله به ضاحیه بیروت، اظهار داشت: بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.
در ساعات اخیر ارتش رژیم اشغالگر قدس حملهای همهجانبه را به «ضاحیه» بیروت داشته است که این حمله خسارات مادی زیادی را برجای گذاشت.
رسانههای عبری مدعی هستند که در این حمله هوایی ارتش رژیم اشغالگر قدس جمعی از فرماندهان و مسئولین حزبالله لبنان را ترور کرده است. هماکنون از این موضوع اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما صهیونیستها تلاش میکنند تا دبیرکل حزبالله لبنان را به شهادت برسانند که این موضوع جای تأمل جدی دارد.
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