به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان بامیان تأیید کردند که کوچیهای مسلح روز سهشنبه (۲۶ خرداد) با هجوم به روستای «توبک» در منطقه «پشته غرغری» شهرستان پنجاب بامیان، با ساکنان محلی درگیر شدند و سه کشاورز را به شدت ضرب و جرح کرده و زخمی کردند.
سه کشاورز به نامهای محمدحسین، جعفر و علیداد روز سهشنبه در روستای توبک، هنگام جلوگیری از ورود دامهای کوچیها (عشایر پشتون تبار) به مزارعشان، توسط مردان مسلح کوچی مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتند.
منابع میگویند کوچیها سپس به خانههای روستاییان حمله کردند، تیراندازی کردند و تعدادی از خانوادهها را مجبور به فرار از خانههایشان کردند.
تصاویری که به دست رسانهها رسیده است، آثار جراحات، کبودی و زخم روی بدن این سه نفر را نشان میدهد.
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) با انتشار اطلاعیهای، زخمی شدن دو نفر را تأیید کرد و اعلام داشت که با اعزام یک هیئت، اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل شده است.
این وزارتخانه جزئیات چگونگی حل اختلاف را اعلام نکرده، اما یک منبع محلی در شهرستان پنجاب به روزنامه اطلاعات روز گفته است که هیئت اعزامی طالبان به کوچیها دستور داده هرچه سریعتر با دامهایشان منطقه پنجاب را ترک کنند. با این حال، کوچیها ۵ روز مهلت خواستهاند و هیئت طالبان با این درخواست موافقت کرده است. این منبع افزود که احتمال دارد کوچیها حتی پس از پنج روز هم منطقه را ترک نکنند، زیرا هفته گذشته نیز سه روز مهلت گرفته بودند اما هنوز نرفتهاند.
به گفته او، طالبان از تجمع ساکنان پنجاب در برابر کوچیها انتقاد کرده و آن را «لشکرکشی علیه کوچیها» خواندهاند. هیئت طالبان همچنین هیچ توجهی به وضعیت سه کشاورز زخمی نکرده است.
این حمله به ساکنان شیعه افغانستان در حالی رخ داده که ۱۰ روز پیش نیز در منطقه «زرسنگ» همین شهرستان شیعهنشین، ۵ نفر از ساکنان محلی در حمله کوچیها زخمی شده بودند.
گفتنی است، هر سال با آغاز فصل بهار، کوچیها با دامهایشان به مناطق مرکزی افغانستان هجوم میآورند. پس از تسلط طالبان، این هجومها بهویژه برای مناطق هزارهنشین (عمدتا شیعه) به یک بحران جدی تبدیل شده است. علاوه بر تخریب مزارع و مراتع، ساکنان محلی با آزار، اذیت و خشونت مستقیم کوچیها مواجه هستند و در سالهای اخیر چندین نفر از اهالی محل توسط آنها کشته شدهاند.
مسأله کوچیها که این سالها به یک معضل تبدیل شده است، بارها از سوی بزرگان و علمای شیعه به حکومت طالبان تذکر داده شده، اما پاسخ درخوری دریافت نشده و همچنان یک معضل باقی مانده است.
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