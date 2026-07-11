به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصباح، عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ابنا، با تبیین ابعاد مختلف جایگاه ولایت در اندیشه اسلامی، اظهار داشت: اسلام صرفاً مجموعه‌ای از آموزه‌های نظری یا الگویی برای اداره یک حکومت در محدوده مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه برنامه‌ای جامع و جهانی برای هدایت بشر تا قیامت ارائه می‌دهد و از همین منظر، رهبری جامعه اسلامی نیز رسالتی فراتر از اداره یک نظام سیاسی بر عهده دارد.

وی افزود: اسلام دینی زنده، جهانی و جاودانه است که همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی انسان را دربرمی‌گیرد؛ ازاین‌رو باید جایگاه رهبری جامعه اسلامی نیز در چارچوب همین نگاه جامع مورد توجه قرار گیرد، زیرا مأموریت رهبر اسلامی تحقق اهدافی است که اسلام برای سعادت انسان ترسیم کرده و این مأموریت به زمان، مکان، مرزهای سیاسی یا ویژگی‌های قومی و نژادی محدود نمی‌شود.

حقیقت ولایت بسیار گسترده‌تر از عرصه حکمرانی است

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به تفاوت مفهوم ولایت و حکومت در اندیشه اسلامی گفت: در منطق اسلام، نسبت ولایت و حکومت، عموم و خصوص مطلق است؛ به این معنا که حکومت یکی از شئون ولایت محسوب می‌شود، اما حقیقت ولایت بسیار گسترده‌تر از عرصه حکمرانی است.

وی توضیح داد: ولایت، پیوندی الهی میان خداوند و انسان‌هایی است که در مسیر سعادت دنیا و آخرت حرکت می‌کنند. این پیوند تنها به عرصه سیاست محدود نیست، بلکه حوزه‌های فکری، فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، حقوقی، اجتماعی، روابط بین‌الملل، جنگ و صلح، روابط خانوادگی، تعامل مؤمنان با یکدیگر، ارتباط با غیرمسلمانان و حتی نحوه مواجهه با ظلم و عدالت را نیز دربرمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح با بیان اینکه اسلام پاسخگوی نیازهای حقیقی بشر در همه ساحت‌های زندگی است، اظهار داشت: هر انسانی که با فطرت سالم با اسلام مواجه شود، این منظومه را هماهنگ با خواسته‌های فطری خود خواهد یافت.

ولایت فقیه؛ استمرار ولایت الهی در عصر غیبت

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت تصریح کرد: استمرار ولایت معصوم(ع) در این دوران در قالب ولایت فقیه متجلی می‌شود و همین حقیقت سبب شده است امروز در نقاط مختلف جهان، افراد بسیاری با رهبر شهید انقلاب اسلامی ارتباطی قلبی، فکری و عاطفی برقرار کنند.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: این احساس همدلی و ولایت‌پذیری از آنجا ناشی می‌شود که مردم، این ولایت را امتداد ولایت الهی می‌دانند؛ ولایتی که سرچشمه آن خداوند متعال است و در کسانی که به او نزدیک‌تر هستند، ظهور و تجلی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: هر کس در این سلسله نورانی ولایت قرار گیرد، نسبت به همه حلقه‌های آن احساس محبت، همدلی و همراهی خواهد داشت و طبیعی است که نسبت به پیشوایان این مسیر نیز احساس مسئولیت، دین و تبعیت پیدا کند؛ زیرا آنان را راهنمای رسیدن انسان به مقصد نهایی می‌داند.

انقلاب اسلامی، اسلام ناب را به جهان معرفی کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، معرفی قرائت اصیل اسلام به جهانیان بوده است، گفت: انقلاب اسلامی به برکت حضرت امام خمینی(ره) و استمرار این مسیر توسط رهبر شهید انقلاب، اسلام را بدون پیرایه‌های فکری شرق و غرب و به دور از برداشت‌های محدودکننده به جهان عرضه کرد.

وی خاطرنشان کرد: همین نگاه فطرت‌محور سبب شده است امروز در کشورهای اسلامی و حتی در میان جوامع غیرمسلمان نیز انسان‌های حقیقت‌جو نسبت به رهبر شهید انقلاب اسلامی احساس نزدیکی، احترام و همدلی داشته باشند؛ زیرا این اندیشه را هماهنگ با فطرت انسانی خود می‌یابند.

تشییع رهبر شهید در عراق؛ جلوه پیوند ملت‌ها با حقیقت ولایت

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: آنچه در عراق رقم خورد، صرفاً یک مراسم سوگواری نبود، بلکه جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌ها با حقیقت ولایت و اسلام ناب به شمار می‌آید.

وی افزود: اظهار محبت، همدردی و عزاداری مردم عراق نسبت به این عالم بزرگوار، پیام مهمی برای سیاستمداران، اندیشمندان و همه حقیقت‌جویان جهان دارد؛ این پیام که اگر معارف اسلامی به صورت ناب، جامع و به دور از تحریف و پیرایه به بشر عرضه شود، در سراسر جهان دل‌های آماده و گوش‌های شنوایی برای پذیرش این پیام الهی وجود خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح با بیان اینکه این حضور گسترده، ریشه در گرایش فطری انسان‌ها به حقیقت دارد، تصریح کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید، بازتاب همان حقیقتی است که در فطرت انسان‌ها نهفته است؛ حقیقتی که ممکن است در اثر فشار تبلیغات، فضاسازی‌های رسانه‌ای و القائات انحرافی پنهان شود، اما هیچ‌گاه از میان نمی‌رود.

وی ادامه داد: اگر تبلیغات مسموم دشمنان و برداشت‌های نادرست از اسلام کنار گذاشته شود و حقیقت اسلام، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، ولایت الهی و ولایت فقیه با همان قرائت اصیلی که حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی نماینده آن بودند، به ملت‌ها معرفی شود، پذیرش این اندیشه برای بسیاری از انسان‌ها امری طبیعی خواهد بود.

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پیوند فکری با ولایت، زمینه‌ساز حرکت اجتماعی است

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: انسان‌ها در چنین شرایطی ابتدا با این اندیشه ارتباط فکری برقرار می‌کنند و آن را می‌پذیرند؛ سپس میان مردم و ولی الهی پیوند عاطفی شکل می‌گیرد و در مرحله بعد، این باور و محبت به حرکت، مسئولیت‌پذیری و حضور اجتماعی منتهی می‌شود.

وی با اشاره به موانع موجود در مسیر شناخت حقیقت اسلام اظهار داشت: موانع فکری، رسانه‌ای و همچنین عملکرد حاکمان نالایق و وابسته، از جمله عواملی است که اجازه نمی‌دهد پیام واقعی اسلام ناب به درستی به مردم جهان برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح افزود: اگر این موانع برطرف شود، اکثریت مردم جهان با این اندیشه احساس قرابت خواهند کرد و درمی‌یابند که این همان حقیقتی است که در جست‌وجوی آن بوده‌اند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: مشارکت اقشار مختلف مردم و حتی افرادی از مذاهب و ادیان گوناگون که دل در گرو حقیقت دارند، نشان می‌دهد این اندیشه ظرفیت ایجاد همگرایی فراتر از مرزبندی‌های معمول سیاسی و اجتماعی را داراست.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: این حضور گسترده بیانگر آن است که بسیاری از مردم، این مسیر را از صمیم قلب پذیرفته‌اند و آمادگی دارند برای دفاع از آن، از منافع و آسایش خود نیز بگذرند.

استقبال ملت‌ها، مسئولیت پیروان انقلاب اسلامی را افزایش می‌دهد

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح با بیان اینکه استقبال گسترده مردم از رهبر شهید، مسئولیت پیروان انقلاب اسلامی را سنگین‌تر می‌کند، گفت: این نعمت بزرگ با مجاهدت‌ها و خون شهدای فراوان به دست آمده و امروز وظیفه‌ای مهم بر دوش ما قرار دارد تا این اندیشه الهی را به همه حقیقت‌طلبان جهان معرفی کنیم.

وی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در این مسیر را پاسخگویی علمی و اقناع‌کننده به شبهات مطرح‌شده درباره اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت دانست و افزود: بخش مهمی از میدان تقابل امروز، جنگ روایت‌ها و نبرد رسانه‌ای است.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) تأکید کرد: معرفی صحیح این اندیشه و رفع ابهام‌ها، زمینه آشنایی هرچه بیشتر ملت‌ها با ظرفیت‌های تمدنی اسلام را فراهم می‌کند.

انقلاب اسلامی؛ اندیشه‌ای تمدنی فراتر از مرزهای جغرافیایی

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح با تأکید بر اینکه اندیشه انقلاب اسلامی محدود به مرزهای یک کشور نیست، اظهار کرد: این تفکر، یک اندیشه تمدنی است که ملت‌ها را حول محور توحید و کلمه‌الله به وحدت دعوت می‌کند و آینده‌ای روشن برای بشریت ترسیم می‌کند.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند تلاش مستمر برای تبیین صحیح معارف اسلام، رفع موانع فکری و رسانه‌ای، مقابله با نظام سلطه در ابعاد مختلف و معرفی درست ظرفیت‌های انقلاب اسلامی به افکار عمومی جهان است.

جنگ امروز، برای جلوگیری از گسترش یک اندیشه جهانی است

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به تلاش دشمنان برای مهار و تضعیف نظام اسلامی اظهار کرد: دشمنان می‌کوشند با استفاده از ابزارهای مختلف، از حمله نظامی و نفوذ امنیتی گرفته تا فشارهای اقتصادی، تحریم، عملیات رسانه‌ای و دیگر شیوه‌های تقابل، مانع گسترش این اندیشه شوند؛ زیرا این تفکر را دارای ظرفیت اثرگذاری بر ملت‌ها می‌دانند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، وظیفه پیروان انقلاب اسلامی آن است که با جهاد، بذل جان و مال، تبیین صحیح معارف اسلام، تقویت توان رسانه‌ای و حفظ انسجام، در برابر این جریان ایستادگی کنند و اجازه ندهند حقیقت اسلام ناب در میان انبوه تبلیغات و روایت‌های نادرست پنهان بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح با تأکید بر ضرورت فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در شرایط کنونی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید معارف اسلام ناب و اندیشه ولایت با زبانی روشن، منطقی و اقناع‌کننده به ملت‌ها معرفی شود و پاسخ شبهاتی که پیرامون آن مطرح می‌شود، به شکلی مستدل و عالمانه ارائه گردد.

وی افزود: هر اندازه این پیام با زبان صحیح و متناسب با فطرت انسان‌ها عرضه شود، زمینه پذیرش آن در میان حقیقت‌طلبان جهان بیشتر خواهد شد.

جهاد تبیین؛ مسیر معرفی حقیقت اسلام ناب به ملت‌ها

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به نقش مهم تبیین در استمرار حرکت انقلاب اسلامی اظهار داشت: بخش مهمی از مسئولیت امروز دلسوزان انقلاب، معرفی درست معارف اسلام و پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهاتی است که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: باید تلاش شود اندیشه ولایت و ظرفیت‌های تمدنی اسلام با ادبیاتی روشن و قابل فهم برای ملت‌های مختلف بیان شود؛ چراکه حقیقت این معارف، در صورت عرضه صحیح، قابلیت ارتباط با فطرت انسان‌ها را دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی توانسته است گفتمانی را ارائه کند که فراتر از مرزبندی‌های جغرافیایی، ملت‌ها را بر محور توحید و ارزش‌های الهی گرد هم می‌آورد و همین ظرفیت، دلیل نگرانی جریان‌هایی است که تلاش می‌کنند مانع گسترش این پیام شوند.

استمرار مسیر انقلاب، نیازمند حفظ و انتقال اندیشه ولایت است

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح در پایان با اشاره به وعده الهی درباره نصرت مؤمنان، خاطرنشان کرد: وعده خداوند این است که اگر مؤمنان در مسیر الهی مجاهدت و استقامت کنند، از یاری او برخوردار خواهند شد و این وعده، پشتوانه ادامه حرکت در این مسیر است.

وی افزود: مسئولیت امروز دلسوزان انقلاب اسلامی، حفظ، تبیین و انتقال این اندیشه به نسل‌های آینده و ملت‌های مختلف است؛ اندیشه‌ای که ظرفیت ایجاد همبستگی میان امت اسلامی و هدایت جوامع انسانی به سوی ارزش‌های الهی را داراست.

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