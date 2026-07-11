تشییع رهبر شهید، تصویر ایران را در افکار عمومی جهان بازآفرینی کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی جهانگیری سهروردی، پژوهشگر و فعال بین‌الملل، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ابنا، با اشاره به ابعاد رسانه‌ای و اجتماعی تشییع باشکوه رهبر شهید، این رخداد را یکی از مهم‌ترین رویدادهای تصویرساز سال‌های اخیر دانست و اظهار کرد: در جهان امروز، ملت‌ها پیش از آنکه با واقعیت‌های میدانی شناخته شوند، با تصویری شناخته می‌شوند که رسانه‌ها، روایت‌ها و رخدادهای تاریخی از آنان ساخته‌اند.



وی افزود: بسیاری از مردم جهان هیچ‌گاه از نزدیک کشوری را ندیده‌اند و برداشت آنان از آن کشور، محصول همین تصویر ذهنی است. حتی کسانی که تجربه حضور در یک جامعه را دارند نیز گاه در مواجهه با رخدادهای بزرگ، برداشت‌ها و پیش‌فرض‌های خود را بازنگری می‌کنند.



جهانگیری با بیان اینکه برخی حوادث تاریخی می‌توانند معادلات ذهنی افکار عمومی را دگرگون کنند، تصریح کرد: گاهی یک پیروزی، گاهی یک شکست و گاهی یک حادثه تاریخی، تصویری کاملاً تازه از یک ملت در ذهن جهانیان ایجاد می‌کند. از همین منظر، تشییع باشکوه رهبر شهید را باید یکی از مهم‌ترین رخدادهای تصویرساز سال‌های اخیر دانست؛ رویدادی که تصویری متفاوت و ممتاز از ایران در عرصه بین‌الملل بازآفرینی کرد.



مردم، اصلی‌ترین سازندگان روایت جهانی از ایران



وی با تأکید بر اینکه چنین تصویری با هزینه‌های تبلیغاتی قابل تولید نبود، خاطرنشان کرد: اگر هزاران میلیارد تومان نیز صرف تبلیغات می‌شد، خلق چنین تصویری امکان‌پذیر نبود، زیرا این تصویر را خود مردم آفریدند. حضور گسترده مردم، احساسات جمعی، شکوه مراسم و بازتاب وسیع آن، به خودی خود به یک روایت جهانی تبدیل شد.



این پژوهشگر و فعال بین‌الملل ادامه داد: در کنار حضور مردم، نقش فعالان رسانه‌ای، کنشگران فرهنگی و هنری، تولیدکنندگان محتوا و همه کسانی که این تصویر را به جهان منتقل کردند نیز بسیار تعیین‌کننده بود و آنان سهم مهمی در تثبیت این روایت در حافظه افکار عمومی جهان ایفا کردند.



تشییع رهبر شهید؛ نقطه عطف ایران در جنگ روایت‌ها



جهانگیری با اشاره به تجربه حضور خود در خارج از کشور اظهار داشت: از دی‌ماه در خارج از ایران حضور داشته‌ام و فضای آن روزهای ایران را از بیرون سرشار از پرسش و ابهام می‌دیدم، اما وقوع جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، فضای افکار عمومی را به‌طور اساسی تغییر داد.



وی افزود: پس از شهادت رهبر و تلاش‌های گسترده‌ای که برای روایت این جنگ صورت گرفت، به اعتقاد من جمهوری اسلامی ایران در عرصه «جنگ روایت‌ها» دست برتر را به دست آورد.



این پژوهشگر با بیان اینکه هنوز زمان زیادی از تشییع باشکوه رهبر شهید نگذشته است، تصریح کرد: نه فقط از منظر یک تحلیلگر، بلکه به عنوان یک شاهد میدانی، می‌توانم از واقعیت‌هایی سخن بگویم که نشان‌دهنده دگرگونی مهم نگاه افکار عمومی جهان نسبت به ایران است.



تغییر نگاه افکار عمومی؛ ایران به نمادی از مقاومت و عزت تبدیل شده است



جهانگیری با اشاره به مشاهدات میدانی خود از تغییر نگرش مردم کشورهای مختلف نسبت به ایران گفت: امروز هرگاه وارد بازار، فروشگاه یا جمع مردم عادی می‌شوم، به محض آنکه متوجه می‌شوند ایرانی هستم، دست‌کم با علامت «پسند» و ابراز احترام مواجه می‌شوم. شاید این رفتار در ظاهر ساده به نظر برسد، اما از منظر اجتماعی معنای عمیقی دارد و نشان می‌دهد ایران در ذهن بسیاری از مردم به یک «برند» تبدیل شده است.



وی ادامه داد: نشانه‌های این تحول تنها به این موارد محدود نیست. خانواده‌هایی هستند که نام فرزندان خود را به نام رهبر ایران انتخاب می‌کنند و در پیاده‌روی‌های یکشنبه نیز افراد بسیاری را می‌بینم که با افتخار لباس‌هایی با نام یا پرچم ایران بر تن دارند.



این پژوهشگر و فعال بین‌الملل با اشاره به یکی از خاطرات خود افزود: یکی از خوانندگان مشهور اندونزی هنگامی که پرچم ایران را دید، خم شد، پایین پرچم را بوسید و گفت: «من به این پرچم افتخار می‌کنم.»



وی تأکید کرد: اینها دیگر صرفاً تحلیل نیست، بلکه مشاهدات میدانی است که از تغییر نگرش نسبت به ایران حکایت دارد.

.

.

روایت‌های مردمی از تغییر نگاه افکار عمومی به ایران



جهانگیری در ادامه به نمونه‌های دیگری از این تغییر نگرش اشاره کرد و گفت: فردی در اینستاگرام برای من نوشت: «سال‌ها علیه ایران سخن گفته بودم، زیرا رسانه‌ها ذهن مرا نسبت به ایران شکل داده بودند؛ اما پس از شهادت رهبر و مشاهده این تشییع عظیم، نگاه من کاملاً تغییر کرد. امروز تصمیم گرفته‌ام فرزندم را برای ادامه تحصیل به ایران بفرستم تا حقیقت را از نزدیک ببیند و خودش صدای ایران باشد و شاید بتواند خطاهای گذشته مرا جبران کند.»



وی افزود: شخص دیگری نیز در ایمیلی برای من نوشت: «برای تولد پسرم می‌خواهم هدیه‌ای متفاوت تهیه کنم؛ یک پرچم ایران، تصویری از رهبر ایران یا هر نمادی که به ایران مربوط باشد. همه هزینه آن را نیز می‌پردازم، زیرا می‌خواهم امسال این هدیه را به او بدهم.»



این پژوهشگر و فعال بین‌الملل ادامه داد: امروز تصاویر رهبر شهید ایران به بخشی از فضای عمومی در برخی کشورها تبدیل شده است. تصویر ایشان بر پشت کامیون‌ها و خودروهای باری نقاشی می‌شود، روی تی‌شرت‌ها چاپ می‌شود و مردم آنها را خریداری می‌کنند. حتی در یکی از دانشگاه‌ها نیز مجموعه‌ای از لباس‌های مزین به تصویر رهبر ایران در معرض فروش قرار داشت.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه این شواهد نشان می‌دهد که در عرصه روایت، اتفاقی مهم رخ داده و تصویری تازه از ایران در ذهن افکار عمومی جهان شکل گرفته است.



آنچه جهان امروز از ایران می‌بیند؛ مقاومت، ایستادگی و شجاعت



جهانگیری با اشاره به بازتاب این تحولات در میان نخبگان و رهبران دینی کشورهای مختلف گفت: چند روز پیش رئیس یکی از دانشگاه‌های کاتولیک برای من پیام فرستاد و ضمن ابراز همدردی، تشییع باشکوه رهبر شهید را مایه افتخار دانست. او در پیام خود نوشت: «این مراسم، نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای پیروان همه ادیان، صحنه‌ای الهام‌بخش و افتخارآفرین بود.»



وی افزود: امام یکی از مساجد آمریکا نیز از من خواست پیام تسلیت آنان را به مردم ایران منتقل کنم که این موضوع نیز نشان‌دهنده بازتاب گسترده این رخداد در خارج از کشور است.



این پژوهشگر و فعال بین‌الملل در ادامه به دیدار خود با رئیس یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های گردشگری اندونزی اشاره کرد و گفت: در این دیدار، گفت‌وگو به آینده گردشگری ایران کشیده شد. وی معتقد بود اکنون زمان آن رسیده است که درباره گردشگری ایران جدی‌تر اندیشیده شود، زیرا پس از این حوادث، افراد بیشتری علاقه‌مند خواهند بود به ایران سفر کنند.



جهانگیری ادامه داد: در پاسخ به او گفتم کشور ما به‌تازگی از جنگ خارج شده و حتی برخی آثار تاریخی نیز آسیب دیده‌اند؛ بنابراین چرا باید اکنون گردشگران ایران را به‌عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند؟



وی افزود: پاسخ او برای من بسیار تأمل‌برانگیز بود. او گفت: «این بار مردم برای دیدن بناهای تاریخی نمی‌آیند؛ آنها می‌آیند مردم ایران را ببینند. مردم ایران امروز ویژگی‌ای پیدا کرده‌اند که برای افکار عمومی جهان جذاب شده است؛ روحیه مقاومت، ایستادگی و نترسیدن.»



تشییع رهبر شهید، سرمایه‌ای ماندگار در جنگ روایت‌ها



جهانگیری با جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: این مشاهدات نشان می‌دهد که فارغ از تحلیل‌های نظامی و سیاسی درباره جنگ تحمیلی سوم، در عرصه فرامرزی و بین‌المللی اتفاقی مهم رخ داده است و ایران امروز به برندی جدی در حوزه مقاومت، ایستادگی و شجاعت تبدیل شده است.



وی تأکید کرد: این دستاورد، مرهون تلاش همه کسانی است که در میدان رسانه، روایت‌سازی و دیپلماسی عمومی نقش‌آفرینی کردند؛ از نهادها و سازمان‌ها گرفته تا فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و همه دوستداران ایران و انقلاب اسلامی که در کشورهای مختلف کوشیدند روایت ایران به‌درستی شنیده شود.



این پژوهشگر و فعال بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: حاصل این تلاش‌ها، شکل‌گیری روایتی ماندگار از ایران در افکار عمومی جهان است؛ روایتی که تشییع باشکوه رهبر شهید آن را به نقطه عطفی در بازآفرینی تصویر جمهوری اسلامی ایران و تقویت جایگاه آن در جنگ روایت‌ها تبدیل کرد.

..........................

پایان پیام