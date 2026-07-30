حشد الشعبی بخشی جدایی ناپذیر از سیستم دفاع ملی عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـصباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: فقط نیروهای امنیتی مسئول حفاظت از حاکمیت و استفاده انحصاری از سلاح هستند. نهاد امنیتی هم اکنون در حال تنظیم یک طرح جامع امنیتی است تا حملات تکرار نشود و حاکمیت عراق به طور کامل حفظ شود. فقط نیروهای امنیتی مسئول پرونده امنیتی هستند و اجازه نخواهیم داد هیچ سلاحی خارج از ساختار دولت باقی بماند.

وی افزود: بازدید نخست وزیر از مقر حشد الشعبی تایید می‌کند حشد الشعبی بخشی جدایی ناپذیر از سیستم دفاع ملی است. درخواست می‌کنیم درباره ادعاها مبنی بر آغاز حملاتی از داخل عراق مدرک و سند ارائه شود. دولت عراق هرگز اجازه رفتارهای خودسرانه را در داخل نخواهد داد و در عین حال اجازه هیچ گونه تجاوزی را از خارج از مرزها نخواهد داد.

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