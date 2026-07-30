اعتراض زائران حسینی در حیدرآباد پاکستان به ممنوعیت سفر زمینی زیارت کربلا + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زائران کربلا و مسئولان کاروان‌های زیارتی با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل باشگاه مطبوعات شهر حیدرآباد پاکستان، خواستار لغو ممنوعیت سفر زمینی برای زیارت بارگاه حضرت امام حسین(ع) شدند.

در این تجمع که با حضور زائران، شخصیت‌های مذهبی و افرادی از مذاهب مختلف برگزار شد، شرکت‌کنندگان نسبت به ادامه ممنوعیت مسیر زمینی زیارت عتبات عالیات اعتراض کردند.

سید ناظر عباس تقوی، از سخنرانان این مراسم، با تأکید بر اینکه زیارت حضرت امام حسین(ع) حق دینی و معنوی مسلمانان است، اظهار داشت: ممنوعیت سفر زمینی برای زیارت باید هرچه سریع‌تر لغو شود.

وی افزود: هر سال هزاران زائر مسیر زمینی را برای سفر به اماکن مقدس انتخاب می‌کنند و ادامه این محدودیت، مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده است.

سخنرانان این تجمع از دولت پاکستان خواستند رسیدگی به مشکلات زائران را در اولویت قرار داده و برای ازسرگیری سفرهای زمینی به عتبات عالیات، اقدامات فوری و مؤثری انجام دهد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی در حمایت از حقوق زائران و بازگشایی مسیر زمینی زیارت، خواستار رفع این محدودیت شدند و تأکید کردند تا زمان تحقق مطالبات خود، به پیگیری قانونی و برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد.

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