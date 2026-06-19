به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی امنیت ملی طی بیانیهای اعلام کرد که متقاضیان عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز هزینهای نمیدهند و کشتیها لازم است که در مسیر و زمان اعلامی به آنها از این تنگه عبور کنند.
متن کامل پیام بدین شرح است:
بسمه تعالی
به موجب یادداشت تفاهم اسلامآباد، به مدت شصت روز، هیچگونه هزینهای از متقاضیان اخذ نخواهد شد و این هزینهها توسط دولت جمهوری اسلامیایران تأمین میگردد.
بر این اساس به مدیریت آبراه خلیج فارس دستور داده شده است، در جهت تحقق اهداف تفاهمنامه درخواستها را با سرعت و اولویت رسیدگی و پاسخ دهد.
با توجه به شرایط خاص و وجود برخی مخاطرات ایمنی در مسیر عبور و به دلیل لزوم حصول اطمینان از تردد ایمن و جلوگیری از حوادث دریایی، لازم است کشتیها در مسیر و زمان اعلامیبه آنها عبور نمایند تا به تدریج، امکان تردد افزایش یابد.
ترتیبات اجرایی و جزییات فنی عبور از تنگه هرمز از طریق مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام میگردد.
در خصوص سایر موضوعات، از جمله مینزدایی، اقدامات لازم مطابق بند ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد انجام خواهد شد.
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