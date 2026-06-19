تنش ایتالیا با ترامپ به اوج رسید؛ تاجانی سفر خود به واشنگتن را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه نخست‌وزیر این کشور، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به واشنگتن را لغو کرد. تاجانی در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، «سخنان توهین‌آمیز و نامناسب رئیس‌جمهور ترامپ درباره جورجیا ملونی، توهینی به تمام مردم ایتالیا است.»

وی افزود: «به همین دلیل تصمیم گرفتم سفر خود به ایالات متحده که قرار بود در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژوئن انجام شود را لغو کنم.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ در اظهاراتی از جورجیا ملونی انتقاد کرده بود؛ موضوعی که به تنش لفظی میان دو متحد سنتی غربی دامن زده است.

ترامپ گفته، «او(ملونی) التماس می‌کرد با من عکس بگیرد؛ آن‌قدر عکس می‌خواست که اگر دلم به حالش نسوخته بود، اصلاً این کار را نمی‌کردم.»

ترامپ همچنین با لحنی کنایه‌آمیز افزود، «احتمالاً خوشحال است که من با او صحبت کردم. هیچ الزامی نداشتم که با او صحبت کنم.»

ملونی هم به ترامپ پاسخ داد؛ من و ایتالیا هرگز التماس نمی‌کنیم

نخست‌وزیر ایتالیا نیز به اظهارات تحقیرآمیز رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داد و سخنان او را «کاملاً ساختگی» توصیف کرد.جورجیا ملونی با انتشار یک ویدئو خطاب به ترامپ گفت، «برخی مسائل نیازمند پاسخی فوری هستند. اظهارات دونالد ترامپ کاملاً ساختگی است و صادقانه بگویم از شنیدن آنها شوکه شده‌ام.»

وی افزود، «نمی‌دانم چرا رئیس‌جمهور ایالات متحده چنین رفتاری با متحدان خود دارد؛ البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.»

ملونی در ادامه با انتقاد از رویکرد ترامپ اظهار داشت، «مایه تأسف است که او همین میزان قاطعیت را در برابر دشمنان غرب و دشمنان آمریکا نشان نمی‌دهد و در مقابل برخی رهبران، رفتاری بسیار ملایم‌تر و سازشکارانه‌تر دارد.»

نخست‌وزیر ایتالیا در پایان تأکید کرد: «اما او باید یک چیز را به خاطر داشته باشد؛ من و ایتالیا هرگز التماس نمی‌کنیم.»

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