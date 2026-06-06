پاپ: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران «جنگ عادلانه» نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، روز شنبه در مسیر سفر از رم به مادرید، در پاسخ به پرسشی درباره مشروعیت جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تصریح کرد که این درگیری را نمیتوان در چارچوب نظریه «جنگ عادلانه» توجیه کرد.
وی که در هواپیمای حامل هیأت واتیکان با خبرنگاران گفتوگو میکرد، اظهار داشت: در این مورد هیچ جنگ عادلانهای وجود ندارد.
پاپ افزود: نظریه جنگ عادلانه به قرنهای گذشته تعلق دارد؛ دورانی که بشر هنوز با ابعاد ویرانگری سلاحهای مدرن و ظرفیت تخریب گسترده آنها آشنا نبود.
اظهارات رهبر کاتولیکهای جهان در واکنش به سخنان جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، مطرح شد که پیشتر برای دفاع از عملیات نظامی واشنگتن علیه تهران به مفهوم جنگ عادلانه استناد کرده بود.
ادامه انتقادهای پاپ از جنگ علیه ایران
مواضع اخیر پاپ در ادامه انتقادهای او از تشدید تنشها در خاورمیانه و جنگ علیه ایران ارزیابی میشود. وی طی ماههای گذشته بارها خواستار توقف درگیریها و حرکت طرفها به سوی راهحلهای دیپلماتیک شده و نسبت به پیامدهای گسترش جنگ هشدار داده است.
رهبر واتیکان پیشتر نیز اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران را مورد انتقاد قرار داده و تهدید رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه «هیچ تمدنی در ایران باقی نخواهد ماند» را «غیرقابل قبول» خوانده بود. ترامپ در واکنش، پاپ را «ضعیف» و «فاقد درک مناسب از سیاست خارجی» توصیف کرد. با این حال، لئو چهاردهم تأکید کرده است که همچنان از مواضع خود در دفاع از صلح و مخالفت با جنگ عقبنشینی نخواهد کرد.
این تنش لفظی بازتاب گستردهای در ایتالیا نیز داشت و شماری از مقامهای سیاسی این کشور از مواضع پاپ حمایت کردند. جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، انتقادهای مطرحشده علیه رهبر واتیکان را «غیرقابل قبول» دانست.
پاپ لئو چهاردهم همزمان با آغاز سفر یکهفتهای خود به اسپانیا، در مراسم استقبال رسمی در کاخ سلطنتی مادرید از رویکرد این کشور در حمایت از حقوق بینالملل، صلح و همبستگی میان ملتها تقدیر کرد. وی تأکید کرد که دفاع از صلح در شرایطی که جهان با بحرانها، جنگها و بیثباتیهای فزاینده مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
گفتنی است دولت اسپانیا نیز در ماههای اخیر از منتقدان جنگ علیه ایران بوده و از مشارکت نظامی در این درگیری خودداری کرده است. مادرید همچنین از منتقدان سیاستهای اسرائیل در غزه به شمار میرود.
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