به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیانان در گزارشی به مناسبت برگزاری اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه، به بررسی حملات لفظی رئیسجمهور آمریکا به سران این گروه پرداخت و نوشت دونالد ترامپ در ماههای اخیر به اغلب سران کشورهای عضو این گروه توهین کرده است.
طبق این گزارش، منشأ خشم اخیر او، خودداری سران این کشورها از همراهی با آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران بوده است؛ اما در واقع رابطه ترامپ با گروه هفت سالهاست پرتنش بوده و این وضعیت به نشستهای پرتنش دوره اول ریاستجمهوری او بازمیگردد.
به گزارش این رسانه آمریکایی، در بیشتر موارد، سران گروه هفت که نزدیکترین متحدان آمریکا محسوب میشوند، تلاش کردهاند که کنایهها و حملات لفظی او را نادیده بگیرند، اما برخی از آنها مقابلهبهمثل را آغاز کردهاند.
حملات ترامپ به امانوئل ماکرون
ترامپ بیشترین سابقه آشنایی را با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه و میزبان نشست امسال دارد و به همین دلیل، رابطه آنها پیچیدهتر از سایرین به نظر میرسد.
به گزارش سیانان، ماکرون سالها به توانایی خود در تعامل با ترامپ افتخار میکرد، اما ترامپ در دو اظهارنظر عمومی درباره رئیسجمهور فرانسه در ماه آوریل گفت:
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«در مقیاس صفر تا ده میگویم که او یک هشت بوده. عالی نیست، اما خب فرانسه است، انتظار عالی نداریم.»
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«با فرانسه تماس گرفتم، با ماکرون که همسرش با او خیلی بد رفتار میکند، (او) هنوز در حال بهبودی از آن ضربه به چانهاش است.»
در ماههای ژانویه و ژوئن هم ترامپ در دو اظهارنظر درباره رئیسجمهور فرانسه، او را تحقیر کرد و گفت:
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«هیچکس خواهان او نیست، چون خیلی زود (از قدرت) کنار خواهد رفت.»
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«امانوئل همیشه اشتباه میفهمد.»
انتقاد از مارک کارنی، نخستوزیر کانادا
در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، به نظر میرسید رابطه او با نخستوزیر کانادا مارک کارنی نسبت به رابطه تند و پرتنشش با سلف او، جاستین ترودو، مثبت باشد، اما اختلافات تجاری و سخنرانی تند کارنی در داووس در اوایل امسال باعث شد رئیسجمهور آمریکا نظرش را تغییر دهد و اخیراً او را «فرماندار کارنی» خطاب کند؛ اشارهای به تهدید پیشینش مبنی بر تبدیل کانادا به ایالت پنجاهویکم آمریکا.
ترامپ در دو پیام در شبکه اجتماعیاش تروث سوشال به تاریخ مارس و فوریه امسال، با طعنه از مارک کارنی به عنوان «فرماندار» یاد کرد و در انتقاد از عملکرد او با اشاره به توافق احتمالی بین چین و کانادا، مدعی شد که «چین، کانادا را زنده زنده خواهد خورد و فقط تهماندهاش نصیب آمریکا خواهد شد».
او همچنین در سخنرانی ژانویه خود بعد از ایراد سخنرانی کارنی در مجمع اقتصادی داووس، خطاب به او گفت: «کانادا به خاطر ایالات متحده زنده است. این را دفعه بعد که اظهارنظر میکنی، بخاطر بسپار مارک.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین یک روز بعد در تروث سوشال، از لغو دعوت از کانادا برای پیوستن به «هیأت صلح غزه» خبر داد.
انتقاد از کر استارمر، نخستوزیر بریتانیا
به تحلیل سیانان، شاید هیچ رهبری در اروپا به اندازه نخستوزیر بریتانیا کر استارمر برای جلب نظر ترامپ وقت صرف نکرده باشد. اما عدم تمایل استارمر به حمایت از جنگ ترامپ علیه ایران، باعث شد رابطه آنها رو به سردی بگذارد.
ترامپ در انتقاد از استارمر در پیامی در آوریل گفت: «ما یک نویل چمبرلین دیگر (نخستوزیر پیشین بریتانیا که به سیاست مماشات در برابر آلمان نازی معروف است) نمیخواهیم.»
یا در پیامی در مارس گفت: «متاسفانه کر (استارمر) وینستون چرچیل نیست.»
او همچنین در انتقاد از تأخیر انگلیس در حمایت نظامی از آمریکا در جریان جنگ با ایران، در همان ماه در پیامی در تروث سوشال نوشت: «ما به کسانی که بعد از اینکه پیروز شدهایم، به جنگها میپیوندند، نیاز نداریم!»
انتقاد از فردریش مرتس، صدراعظم آلمان
صدراعظم آلمان فردریش مرتس وقتی با گواهی تولد پدربزرگ آلمانیتبار ترامپ به کاخ سفید رفت، تأثیر اولیه خوبی گذاشت؛ اما جایگاه او در دید ترامپ پس از آنکه جنگ با ایران را زیر سؤال برد و گفت «ایران، آمریکا را تحقیر کرده»، آسیب دید.
ترامپ در پیامی در آوریل، آلمان تحت هدایت مرتس را از هم پاشیده توصیف کرد و در پیامی دیگر در تروث سوشال، با انتقاد از صدراعظم آلمان گفت: «جای تعجب ندارد که آلمان وضعیتش اینقدر بد است، هم از نظر اقتصادی و هم از جهات دیگر.»
انتقاد از جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا که همسویی زیادی با ترامپ داشته هم بعد از آنکه از مشارکت در جنگ آمریکا علیه ایران خودداری کرد، از تیررس خشم و انتقادات او در امان نماند. ملونی بعدها حملات ترامپ به پاپ را «غیرقابلپذیرش» توصیف کرد که روابط آنها را بیش از پیش پرتنش کرد.
ترامپ در مصاحبهای در آوریل در انتقاد از ملونی، او را «غیرقابلقبول» توصیف کرد و بهخاطر عدم مشارکت در جنگ علیه ایران به طور ضمنی ترسو خواند.
طعنه تاریخی به نخستوزیر ژاپن
در جریان دیدار ماه مارس دونالد ترامپ و نخستوزیر ژاپن سانائه تاکایچی در کاخ سفید، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعرسانی به متحدان پیش از حمله به ایران، با اشارهای طعنهآمیز به حمله «پرل هاربر» گفت ژاپن «بهتر از هر کشوری مفهوم غافلگیری را میداند» و پرسید «چرا پیش از آن حمله، به آمریکا اطلاع داده نشده بود». این اظهارات که در قالب شوخی مطرح شد، با واکنش سرد و جا خوردن نخستوزیر ژاپن بهدلیل حساسیت تاریخی این حمله همراه شد و بازتاب منفی داشت.
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