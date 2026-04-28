تلاش مذبوحانه ترامپ برای حذف ایران از جام جهانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور دولت تروریستی آمریکا در تلاش است تا مانع حضور تیم ملی ایران در رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶ شود.

با حمله تروریستی آمریکایی - صهیونیستی به ایران، یکی از مهم‌ترین مباحث ورزش ایران، حضور تیم ملی کشورمان در رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶ که دست برقضا دیدارهای تیم ملی ایران در آمریکا برگزار خواهد شد، است. همین موضوع بحث‌ها و حواشی مختلفی را نسبت به حضور تیم ملی در این رقابت‌ها به وجود آورده است.

در تازه‌ترین خبر، پائولو زامپولی فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور همکاری‌های جهانی که از متهمین پرونده جفری اپستین نیز هست، هفته گذشته در مصاحبه‌ای جنجالی اعلام کرده بود با کمک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا تیم ملی ایتالیا به جای ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶ حضور پیدا کند.

وی در گفت‌وگوی جنجالی خود با شبکه Rai Gr Parlamento تاکید کرد به تلاش‌های خود برای حذف ایران از جام جهانی و حضور ایتالیا ادامه خواهد داد. زامپولی گفت:‌ به شما می‌گویم شانس ایتالیا برای حضور در جام جهانی (به‌جای ایران) بیش از ۵۰ درصد است. در حاشیه گرندپری فرمول یک میامی با اینفانتینو ملاقات می‌کنم. جام جهانی نباید بدون ایتالیا باشد؛ این تصمیم حالا به اینفانتینو و ترامپ مربوط است. صدور ویزا هم فرایندی دشوار است. نمی‌خواهیم افرادی به آمریکا بیایند که می‌توانند کارهای نادرستی انجام دهند. اگر افرادی را می‌فرستید که در آمریکا مورد استقبال قرار نمی‌گیرند، بهتر است نیایند. از بازیکنان ایرانی استقبال می‌شود، اما طبق اظهارات وزیر امور خارجه نمی‌توانیم به افرادی اجازه ورود بدهیم که آمریکا را دوست ندارند.

این در شرایطی‌ست که جیانی اینفانتینو رئیس ایتالیایی فیفا، به‌صراحت تأکید کرده تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهد کرد و هیچ پلن B برای این موضوع وجود ندارد. اینفانتینو با تاکید برای مهم بودن حضور ایران در جام‌جهانی اعلام کرد ایران باید بیاید. آنها نماینده مردم خود هستند و از طریق شایستگی ورزشی به این مسابقات راه یافته‌اند.

