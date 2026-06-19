دعوت به خروش سراسری ملت ایران در حمایت از حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن حامیان و پشتیبانان آن در تداوم ناامنیهای منطقه، از ملت بزرگ، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت مینماید در تداوم اجتماعات سراسری و تاریخی خویش، با حضور پرشور در میادین و اجتماعات شبانه سراسر کشور، بار دیگر پاسداشت دستاوردهای مقاومت و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی؛ رژیم فاسد، جعلی و فاشیستی صهیونی با عدم انجام تعهدات تفاهم نامه از سوی آمریکا و با استمرار جنایتها و تجاوزات خود علیه ملت مظلوم لبنان و حزب الله قهرمان، ماهیت عهدشکن، ضدانسانی و توسعهطلبانه خویش را آشکار ساخته است و لبنان غیور را شبانه روز مورد آماج حملات وحشیانه قرار میدهد.
در روزهایی که ملت مقاوم لبنان و رزمندگان سرافراز حزبالله، در خط مقدم مقابله با تجاوزگری و اشغالطلبی ایستادهاند و خانواده های مبارزان حزب الله و شیعیان لبنان و مردم نبطیه و صور و بیروت همچنان آماج وحشیانهترین جنایتها، محاصره، بمباران و کشتار سازمانیافته قرار دارند، حقیقت افول هیمنه پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی و شکست راهبردی این رژیم در تحقق اهداف شوم خود، بیش از پیش در برابر افکار عمومی جهان نمایان شده است و استیصال رژیم آمریکا در مهار این سگ وحشی مزید بر استیصال راهبردی رژیم صهیونی شده است.
امروز، رژیم اشغالگر قدس و رژیم اپستینی آمریکای فاسد در حالی از تفاهم سخن میگویند که همزمان با نقض شروط تفاهم از سوی آمریکا و با حمایت و مدیریت مستقیم آمریکا، به نقض مکرر وعده ها، تداوم حملات وحشیانه و بیثباتسازی منطقه ادامه میدهند، رفتاری که نشان میدهد موجودیت این رژیم ها بر پایه تجاوز، اشغال، جنگافروزی و سرکوب استوار شده است.
در چنین شرایطی، پایداری ملت ایران، ایستادگی مقتدرانه حزبالله لبنان و انسجام روزافزون جبهه مقاومت و تحقق وحدت ساحات از ایران تا عراق و یمن و لبنان ،به نماد عزت امت اسلامی و سدی استوار در برابر پروژه توسعهطلبانه «اسرائیل بزرگ» تبدیل شده و بار دیگر ثابت کرده است که تنها راه مقابله با زیادهخواهی صهیونیسم، مقاومت، وحدت و ایستادگی ملتهای آزاده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام همبستگی قاطع ملت ایران با ملت مقاوم لبنان، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت مینماید تا امشب در یک خروش عاشورایی و حسینی، با حضور گسترده، باشکوه و دشمنشکن در میادین سراسر کشور و با در دست داشتن پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران، لبنان و حزبالله، حمایت تاریخی خود از آرمان محو صهیونیزم و حمایت از جبهه مقاومت را به نمایش گذاشته و انزجار عمیق خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن فریاد زده و تحقق شروط تفاهم اخیر را مطالبه نمایند.
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