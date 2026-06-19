به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پیامی پنج محور کلیدی را در خصوص پیام اخیر رهبر معظم انقلاب و امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یادآور شد که بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیام قاطعانه، مدبرانه و راهگشای رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی ایران در خصوص تفاهم اخیر، نقشه راه تیم مذاکره کننده و کلیه دلدادگان انقلاب اسلامی در استمرار مسیر کنونی محسوب می‌شود. در این خصوص نکاتی وجود دارد که توجه به آنها ضروری به نظر می‌رسد:

نخست اینکه رسیدن به تفاهم اولیه به معنای پایان یک روند نیست، بلکه آغاز آن است. زمان سنجش دقیق و بدون اغماض تعهدات آمریکا در این تفاهم فرارسیده و بدون شک تا زمانی که کلیه منافع و مطالبات جمهوری اسلامی ایران در این مسیر رعایت نشود، خبری از انعقاد توافق نهایی نخواهد بود. بنابراین، تمام شده فرض کردن مذاکره با آمریکا و خوش‌بینی نسبت به تبدیل قطعی تفاهم اسلام آباد به توافق نهایی، یک خبط محاسباتی و راهبردی محسوب می‌شود.

دوم اینکه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای زحمت‌کش کشورمان، باید در این مسیر ملت مبعوث شده ایران اسلامی پاسخگو بوده و بدون تعارف و ابهامی، واقعیات صحنه را تشریح نمایند. بدیهی است که در اینجا نباید کمترین ملاحظه‌ای در خصوص پنهان‌سازی رویکرد و رفتار و مواضع دشمن پای میز مذاکره وجود داشته باشد. ملت مبعوث شده ایران، سرمایه اصلی تیم مذاکره کننده ما در جبهه حق علیه باطل محسوب می‌شوند و تاکید مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بر این جایگاه والا، مسئولیت تیم مذاکره‌کننده ما را در قبال این ملت وارسته دوچندان می‌سازد.

سوم اینکه حفظ انسجام ملی و وحدت حول بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اصلی‌ترین مسئولیت سیاستمداران، احزاب، گروه‌ها و ملت ایران در برهه حساس و سرنوشت‌ساز کنونی محسوب می‌شود. خلق منازعات بی‌ثمر در داخل کشور نه تنها منتج به عقب‌نشینی دشمن از مسیر همیشگی خود در تقابل با نظام و ملت ایران نخواهد شد، بلکه آن را جری‌تر و وقیح‌تر خواهد ساخت. در چنین شرایطی وحدت حول فرامین رهبری مسئولیتی شرعی و ملی به شمار می‌آید و حتی لحظه‌ای نباید از آن تخطی کرد.

نکته چهارم اینکه دولت محترم و تیم مذاکره‌کننده ما باید پذیرای نقد منصفانه کارشناسان و تحلیلگران دلسوز در مسیر دستیابی به مطالبات حقه ملت ایران باشد. در مقابل، طرح انتقادات سازنده از سوی منتقدان نیز باید در بطن انسجام ملی و حفظ چارچوب‌های اخلاقی و دینی صورت گیرد تا شاهد سوء استفاده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی از آن نباشیم.

پنجم اینکه حزب موتلفه اسلامی ضمن اعلام مکرر موضع همیشگی خود در حمایت مطلق از امر ولایت‌فقیه، رصد هوشمندانه و دقیق روند کنونی در صحنه مذاکرات را در دستور کار خود قرار داده و به سهم و نوبه خود، از هیچ‌گونه اقدام موثری در مسیر صیانت از خطوط قرمز رهبر معظم انقلاب اسلامی فروگذار نخواهد کرد.

ومن‌الله توفیق

محمدعلی امانی

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی

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