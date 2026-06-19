به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای در واکنش به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد: دشمن اصلی ما آمریکای جنایتکار است و مردم ما هیچگاه آتش بر جبهه خودی نخواهند گشود.

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه با آمریکا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در بیانیه‌ای روشنگرانه، صریح و به‌دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی سیاسی، دیدگاه‌ها و رهنمودهای خود را درباره تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تبیین فرموده‌اند، اعلام می‌داریم که با حفظ وحدت و انسجام ملی در میدان خواهیم ماند و تا تحقق کامل اهداف نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری، گام‌به‌گام در مسیر فرامین و رهنمودهای امام جامعه حرکت خواهیم کرد.

لازم است همگان بر مدار ولایت حرکت کنند و با درک مقتضیات زمان و شناخت دقیق خط و نقشه دشمن، نظر، تحلیل و اقدام سیاسی خود را با رهنمودهای ولایت تنظیم نمایند. مردم مؤمن و انقلابی ایران، با صبر، بصیرت و روحیه انقلابی، همچنان مطالبه‌گر خواهند بود و دشمن بدخواه و بدعهد را در موضع اتهام قرار خواهند داد. دشمن اصلی ملت ایران، آمریکای جنایتکار است و مردم ما در صحنه، هیچ‌گاه خط دشمن را گم نخواهند کرد و آتش بر جبهه خودی نخواهند گشود.

حفظ وحدت، هوشیاری و بصیرت، مطالبه‌ای قاطع، صریح و روشن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است و امت اسلامی در این آزمون نیز به فضل الهی و با نصرت و امداد خداوند متعال، سربلند و پیروز خواهد شد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، خداوند متعال را بر نعمت عظیم ولایت فقیه شاکر است و ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، از همه دولتمردان و مسئولان انتظار دارد با جدیت در مسیر تحقق اهداف و ارزش‌های اسلامی گام بردارند و با قاطعیت، دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام سازند.

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