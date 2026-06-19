به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری شامگاه جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری شب پنجم ماه محرم که در مسجد حاج سمیع رشت برگزار شد، با تأکید بر جایگاه مساجد در تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی جامعه گفت: مسجد باید به عنوان سنگر معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) حفظ شود و اگر امت در کنار امام قرار گیرد، جامعه اسلامی به رشد، اقتدار و شکست‌ناپذیری خواهد رسید.

وی با اشاره به قدمت مسجد حاج سمیع رشت اظهار داشت: این مسجد از مساجد مهم شهر رشت و استان گیلان است و باید به عنوان یک سنگر دینی و فرهنگی حفظ شود.

آیت‌الله رمضانی افزود: معارف قرآن، نهج‌البلاغه و کلمات اهل‌بیت(ع) باید در مسجد بیان شود؛ زیرا اگر این معارف به‌درستی معرفی شود، مردم به سمت آن حرکت می‌کنند و از آن پیروی خواهند کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر ضرورت احیای مسجد گفت: امام جماعت، هیئت امنا، جوانان و بزرگان محله باید مسجد را بانشاط نگه دارند؛ چراکه مسجد پایگاه تربیت فکری، اخلاقی و رفتاری جامعه است.

نظام امامت؛ عامل رشد و شکست‌ناپذیری جامعه

وی با بیان اینکه موضوع اصلی سخنان وی نظام امامت است، تصریح کرد: اگر امامت با امت ارتباط برقرار کند و امت در کنار امام باشد، آن جامعه رشد می‌کند و به تعبیر بنده جامعه‌ای شکست‌ناپذیر خواهد بود.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: خداوند برای زندگی انسان قواعد و قوانینی قرار داده است که فقط فردی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی نیز دارد و اجرای این قوانین در جامعه نیازمند حکومت است.

اسلام، دین حکومت و اداره جامعه

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم(ص) در مدینه گفت: پیامبر اکرم(ص) پس از فراهم شدن شرایط، حکومت تشکیل دادند؛ زیرا اسلام تنها محدود به نماز، روزه و عبادات فردی نیست، بلکه برای اداره جامعه نیز برنامه دارد.

وی افزود: همه انبیای الهی به دنبال تحقق عدالت در جامعه بودند؛ همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: «لیقوم الناس بالقسط».

آیت‌الله رمضانی با اشاره به سختی‌هایی که پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان صدر اسلام متحمل شدند، گفت: پیامبر اکرم(ص) و یاران ایشان بسیار اذیت شدند، اما آنچه موجب جهانی شدن اسلام شد، بیش از هر چیز اخلاق پیامبر(ص) بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: اسلام با اخلاق پیامبر(ص) گسترش یافت و در میدان‌هایی که نیاز به دفاع بود، شمشیری مانند شمشیر امیرالمؤمنین علی(ع) به یاری اسلام آمد.

انقلاب اسلامی؛ احیای حکومت دینی در عصر جدید

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در احیای حکومت دینی گفت: غربی‌ها معتقد بودند که دیگر در دنیا حکومت دینی شکل نخواهد گرفت و همه حکومت‌ها سکولار خواهند بود، اما امام خمینی(ره) این تفکر را از بین برد.

آیت‌الله رمضانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی نشان داد که در همین زمان نیز می‌توان حکومت دینی تشکیل داد و این انقلاب، معادلات نظام سلطه را در جهان بر هم زد.

ایران اسلامی؛ قدرتی در برابر نظام سلطه

وی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ گفت: امروز تنها قدرتی که در برابر آمریکا و زورگویان عالم ایستاده، ایران اسلامی است.

آیت‌الله رمضانی افزود: اگر در برابر نظام سلطه عقب‌نشینی شود، آنان چند قدم جلوتر می‌آیند؛ زیرا زبان آنان زبان مقاومت است و مذاکره در منطق نظام سلطه به معنای دیکته کردن خواسته‌هاست.

مذاکره در منطق نظام سلطه؛ دیکته کردن خواسته‌ها

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماهیت رفتار آمریکا و نظام سلطه اظهار داشت: اگر در برابر این جریان حتی اندکی عقب‌نشینی شود، آنان چندین قدم جلوتر می‌آیند؛ زیرا زبان آنان، زبان مقاومت است و غیر از این زبان را نمی‌فهمند.

وی افزود: مذاکره در منطق نظام سلطه، گفت‌وگوی برابر و عادلانه نیست، بلکه به معنای دیکته کردن خواسته‌هاست. وقتی نظام سلطه می‌گوید با ما مذاکره کنید، یعنی خواسته‌های خود را یک‌به‌یک می‌نویسد و انتظار دارد طرف مقابل آن‌ها را اجرا کند.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ادبیات مذاکره را تغییر داده است؛ یعنی اصل مذاکره در عرصه بین‌المللی پذیرفته می‌شود، اما چانه‌زنی در مذاکره و نوع سخن گفتن در برابر قدرت‌های سلطه‌گر باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ عقب‌نشینی در آن وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد: باید زبان نظام سلطه را کاملاً شناخت؛ زیرا حتی یک قدم عقب‌نشینی، آنان را گستاخ‌تر می‌کند و موجب زیاده‌خواهی بیشتر آنان خواهد شد.

اسلام غدیری و عاشورایی؛ اسلامی که نظام سلطه از آن هراس دارد

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نظام سلطه از اسلام سکولار، اسلام لیبرال و جریان‌هایی مانند داعش نمی‌ترسد، تصریح کرد: تنها اسلامی که نظام سلطه از آن هراس دارد، اسلام غدیری و عاشورایی است.

وی گفت: اسلام عاشورایی و غدیری، اسلام عزت، مقاومت، آزادگی و مبارزه با ظلم است؛ اسلامی که امام خمینی(ره) و امام شهید آن را احیا کردند.

خون شهدا و بیداری ملت‌ها

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نقش شهدای مقاومت در بیداری ملت‌ها گفت: خون پاک امام شهید و شهدای مقاومت، ملت‌ها را در نقاط مختلف جهان بیدار کرد و اراده ملت‌ها را تقویت نمود.

وی افزود: امروز در کشورهای مختلف، از هند و پاکستان تا اروپا و آمریکا، ملت‌ها با الهام از فرهنگ مقاومت وارد میدان شده‌اند و تازه معنای زندگی، آزادی، مقاومت و عزت را درک می‌کنند.

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی درباره پذیرش آتش‌بس گفت: جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی این بوده است که آتش‌بس پذیرفته شود و یک دوره دوماهه مذاکره شکل بگیرد و پس از آن درباره تنگه هرمز تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نظر شورای عالی امنیت ملی را پذیرفتند و فرمودند اگر نظر شما این است، مانعی ندارد و فرصتی در اختیار شما قرار داده می‌شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جنگ و صلح از مسئولیت‌های مهم رهبری است، اظهار داشت: این اقدام رهبر معظم انقلاب یک روش مدیریتی مهم است و نشان می‌دهد که در نظام اسلامی، تصمیم‌ها با توجه به مصالح کشور و در چارچوب سازوکارهای قانونی اتخاذ می‌شود.

وی تأکید کرد: البته آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و در طول دهه‌های گذشته نشان داده که اهل زیاده‌خواهی، ظلم، ستم و خیانت است. بنابراین باید گام‌به‌گام و با هدایت رهبر معظم انقلاب حرکت کرد.

تنگه هرمز؛ اهرم اقتدار ایران و جهان اسلام

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: مدیریت تنگه هرمز با جمهوری اسلامی ایران است؛ موضوعی که در گذشته کمتر کسی جرئت سخن گفتن از آن را داشت.

وی گفت: تنگه هرمز می‌تواند بستری برای توسعه اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهان اسلام باشد و جمهوری اسلامی ایران در وقت مناسب از این ظرفیت و اهرم‌های مهم قدرت استفاده خواهد کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: تنگه هرمز و باب‌المندب از اهرم‌های قدرت هستند و امروز روشن شده است که قدرت واقعی در اختیار ملت ایران و جبهه مقاومت است.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه اظهار داشت: هرچه تأخیر می‌افتاد، طرف مقابل ناچار به دادن امتیاز بیشتر می‌شد؛ چراکه ملت ایران بیدار و شکست‌ناپذیر است. این ملت همان ملتی است که زن ایرانی فرزند خود را در آغوش می‌گیرد و اعلام می‌کند آمده‌ام خون بدهم تا خاک ندهم.

حفظ حرمت مسئولان و تبعیت از ولایت فقیه

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت مسئولان کشور گفت: اعضای شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دیگر ارکان نظام نباید مورد توهین قرار گیرند.

وی افزود: همه باید ذیل زعامت رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و هرجا لازم باشد، مقام ولایت ورود خواهد کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حمایت از ولایت فقیه یعنی جلوگیری از آسیب دیدن نظام اسلامی. ما باید با بصیرت، وحدت و تبعیت از رهبری، مسیر انقلاب اسلامی را ادامه دهیم.

آیت‌الله رمضانی در پایان تأکید کرد: نصرت و پیروزی از سنت‌های الهی است و بی‌تردید امت اسلامی با حفظ ایمان، مقاومت و پیوند با ولایت، به پیروزی خواهد رسید.

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