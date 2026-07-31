  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

سند دروغ‌گویی آمریکا؛ انتشار تصاویر اصابت موفق به سولۀ تعمیر و نگهداری جنگنده‌های آمریکایی

۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۰
کد مطلب: 1847055
سند دروغ‌گویی آمریکا؛ انتشار تصاویر اصابت موفق به سولۀ تعمیر و نگهداری جنگنده‌های آمریکایی

تصاویر اولیه از سوله تعمیر و نگهداری جنگنده های آمریکایی در پایگاه موفق سلطی نشان از اصابت موفق به محدوده آن سوله دارد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ تصاویر اولیه از سوله تعمیر و نگهداری جنگنده های آمریکایی در پایگاه موفق سلطی نشان از اصابت موفق به محدوده آن سوله دارد.

این در حالی است که سنتکام پیشتر مدعی رهگیری تمام موشک های ایرانی و هچنین عدم آسیب به هواگردها و تجهیزات درون پایگاه شده است.
سپاه خطاب به سنتکام اعلام کرد: بهتراست دست از سانسور شدید بردارید و داده های دقیق را در اختیار دنیا قرار دهید تا مردم جهان خودشان قضاوت کنند و به صورت برخط ببینند وقتی می‌گوییم متجاوز تنبیه می شود، آنهم همین امروز، منظورمان چیست.

سند دروغ‌گویی آمریکا؛ انتشار تصاویر اصابت موفق به سولۀ تعمیر و نگهداری جنگنده‌های آمریکایی

.............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha