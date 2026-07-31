به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ تصاویر اولیه از سوله تعمیر و نگهداری جنگنده های آمریکایی در پایگاه موفق سلطی نشان از اصابت موفق به محدوده آن سوله دارد.

این در حالی است که سنتکام پیشتر مدعی رهگیری تمام موشک های ایرانی و هچنین عدم آسیب به هواگردها و تجهیزات درون پایگاه شده است.

سپاه خطاب به سنتکام اعلام کرد: بهتراست دست از سانسور شدید بردارید و داده های دقیق را در اختیار دنیا قرار دهید تا مردم جهان خودشان قضاوت کنند و به صورت برخط ببینند وقتی می‌گوییم متجاوز تنبیه می شود، آنهم همین امروز، منظورمان چیست.

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