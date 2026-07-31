به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یک حمله سایبری در هفته جاری، بر فناوری بیش از ۳۰ سیستم آب محلی در سراسر مینه سوتا تأثیر گذاشته و برخی شرکت‌های آب و برق را مجبور به انجام دستی عملیات ها کرده و مقامات ایالتی و فدرال در حال بررسی عاملان این حمله سایبری هستند.

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از چند مقام آمریکایی مدعی شد نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده به این ارزیابی رسیده‌اند که ایران احتمالاً پشت حمله سایبری هماهنگ به بیش از ۳۰ سامانه آب‌رسانی شهری در ایالت مینه‌سوتا قرار داشته است.

به نوشته این روزنامه، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف. بی.آی) تحقیقات درباره این حملات را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا تاکنون به‌طور قطعی مسئولیت این حملات را به ایران نسبت نداده‌اند، اما مدعی هستند این حملات با هشدارهای پیشین نهادهای امنیت سایبری آمریکا درباره هدف قرار گرفتن تجهیزات متصل به اینترنت در تأسیسات آب و فاضلاب این کشور از سوی هکرهای منتسب به ایران همخوانی دارد.

واشنگتن‌پست همچنین نوشت که در جریان این حملات، دست‌کم یکی از سامانه‌های آب‌رسانی برای مدت کوتاهی از مدار خارج شد و عملکرد حسگرهای از راه دور در سامانه‌ای دیگر مختل شد، با این حال مقام‌های ایالت مینه‌سوتا اعلام کرده‌اند هیچ تهدیدی برای آب آشامیدنی شهروندان وجود ندارد و نیازی به تغییر الگوی مصرف آب نیست.

به گزارش این روزنامه، حملات روزهای یکشنبه و دوشنبه رخ داده و مقام‌های ایالتی و فدرال به همراه شهرداری‌های آسیب‌دیده در حال بررسی ابعاد حادثه و تبادل اطلاعات امنیتی هستند.

شهردار شهر براهام در ایالت مینه‌سوتا نیز اعلام کرد پس از شناسایی حمله، سامانه آسیب‌دیده از مدار خارج، نسخه پشتیبان فعال و تأسیسات ظرف حدود ۹۰ دقیقه دوباره راه‌اندازی شد. در شهر پلیموث نیز چند دستگاه کنترل‌کننده سامانه‌های آب و فاضلاب هدف حمله قرار گرفتند، اما مقام‌های محلی اعلام کردند این حادثه بر تأمین آب شهر تأثیری نداشته است.

واشنگتن‌پست در ادامه مدعی شد از زمان آغاز جنگ میان ایران و آمریکا در ۲۸ فوریه، حملات سایبری منتسب به ایران علیه زیرساخت‌های آمریکا افزایش یافته است. این گزارش با استناد به مقام‌های آمریکایی، از حمله سایبری ماه مارس به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» نیز یاد کرده و مدعی شده این حمله توسط گروه «حنضله» انجام شده است؛ گروهی که وزارت دادگستری آمریکا آن را وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.

این روزنامه همچنین به نقل از کارشناسان امنیت سایبری نوشت هدف این حملات، بیش از آنکه ایجاد خسارت گسترده باشد، وارد کردن فشار روانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا و همچنین نمایش توانمندی سایبری برای مقام‌های ایرانی است.

..............

پایان پیام