به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر حوزه‌های علمیه کشور از همه آحاد مردم انقلابی ایران دعوت کرد تا در تشییع پیکر مطهر قائدامت شهید حضرت امام خامنه‌ای، زمینه‌ساز حرکت عاشورایی برای تکریم جایگاه رهبر عزیز و شهیدمان باشند.



متن پیام آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت سکاندار انقلاب اسلامی در تلاطم طوفان‌ها پس از سال‌ها مجاهدت خستگی ناپذیر و استقامت ستودنی در مسیر حق و حقیقت ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی مردم شریف ایران بود و دل‌های مومنین را مملو از غم و اندوه کرد.

به راستی که رهبر شهید و عظیم الشأن انقلاب تا آخرین نفس، در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاد و فدایی مردم و ایران اسلامی شد و امروز پس از حصول شرایط برای تشییع پیکر مبارک اایشان وظیفه ماست تا با حضور حماسی در این رویداد تاریخی جایگاه آن عزیز در دل‌های این مردم شریف را به نمایش بگذاریم.

حضور همه اقشار مردم در سراسر کشور نشان دهنده دلبستگی آحاد جامعه به امام عزیز و شهیدشان است که در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام متبلور می‌شود و ان شاءالله زمینه ساز حرکت عاشورایی برای تکریم جایگاه رهبر عزیز و شهید باشد.

اینجانب از همه اقشار مردم، همه دلدادگان به مکتب خمینی و خامنه‌ای و همه دل سوختگان این مصیبت بزرگ دعوت می‌کنم تا با حضور گسترده در این رخداد عظیم برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم بیافرینند.

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه

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