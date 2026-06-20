به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی، رییس مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان و عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که جهان اسلام و به خصوص افغانستان نباید در جنگ ایران و امریکا بیطرف باشند.
حجتالاسلام بلخی که روز جمعه(۲۹ خرداد) در برنامه شورای نظارت بر حوزات علمیه کابل سخنرانی میکرد، بیان داشت که عدهای براین باور هستند که جنگ ایران و امریکا به افغانستان و یا جهان اسلام ربطی ندارد، اما این صحبتها یا مغرضانه است و یا از روی نادانی ابراز میشود.
رییس مجمع محبان اهلبیت افغانستان در ادامه اظهاراتش گفت که اگر جمهوری اسلامی در برابر امریکا و اسرائیل شکست میخورد، امریکا و اسرائیل بر تمام کشورهای اسلامی از نیل مصر تا پاکستان و افغانستان تسلط پیدا میکردند.
آقای بلخی با بیان اینکه راه تسلط کفار بر مسلمین مسدود است، تأکید کرد که: اما با شکست ایران این راه باز میشد و در واقع هیچ کشور اسلامی به جز ایران وجود ندارد که در مقابل سلطه امریکا و اسرائیل ایستادگی کند و دیده شد که تعدادی از این کشورهای اسلامی پایگاههایشان را در اختیار امریکا قرار دادند.
به گفته آقای بلخی، اگر جمهوری اسلامی در نتیجه تجاوزات امریکا و اسرائیل ساقط میشد، سلطه کفار بر مسلمین تثبیت میگردید و برای همین باید بیشتر تلاش و ایستادگی صورت گیرد و نباید بیطرف بود.
حضور در خیابانها موثرتر از شلیک موشکها بود
رییس مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان در بخشی از سخنرانی خود به حضور مردم ایران در خیابانها اشاره کرد و این حضور را به مراتب تاثیرگذارتر از شلیک موشکها بر رژیم اسرائیل وپایگاههای امریکا در منطقه دانست.
بر اساس بیان آقای بلخی، اگر حضور مردم در خیابانها نمیبود، میدان در اختیار اغتشاشگران میافتاد که این برای نظام جمهوری اسلامی مشکلساز میشد و در عین حال، حضور مردم در میادین به مسئولین جمهوری اسلامی و نظامیان روحیه داد و منطق دشمنان را در نبرد نابرابر کوتاه کرد.
مسئول دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان در خصوص جنگ رمضان اظهار کرد: «در جنگ رمضان اولین هدف رهبر ایران بود که میخواستند از بین ببرند و محاسبهشان این بود که با از بین رفتن مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی سقوط میکند و نظام دلخواهشان را به وجود میآورند، هرچند جنگ را برای چهار روز پیشبینی کرده بودند که در چهار روز قصه ایران تمام است، اما امریکا و اسرائیل موفق نشدند و سرانجام به چهل روز کشیده شد و در آخر امریکا پیشنهاد آتشبس داد.»
به بیان حجتالاسلام بلخی، شهادت مقام معظم رهبری، نه تنها موجب سقوط و شکست نظام جمهوری اسلامی ایران نشد، بلکه سبب تقویت روحیه سنگرداران شد و به مردم انگیزه داد و منسجمتر هم شدند، همچنین در شخصیتهای سیاسی ایران که اختلافاتی داشتند، هماهنگی بینظیر به وجود آمد.
با پیروزی ایران جهان چهار قطبی میشود
آقای بلخی همچنان تصریح کرد که رژیم اسرائیل و امریکا نه تنها در اجرای طرح شومشان مبنی بر ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی موفق نشدند، بلکه با سر افکندگی حاضر به امضای تفاهمنامه شده که این نشان میدهد امریکاییها عملا شکست را پذیرفتهاند.
به باور حجتالاسلام عالمی بلخی، امضای تفاهمنامه میان ایران و امریکا دلیل بزرگی بر موفقیت و کامیابی تهران است و انتظار میرود که این پیروزی تثبیت شود.
او با اشاره به پیامد امضای تفاهمنامه گفت که با پیروزی ایران، جهان دیگر تکقطبی نیست؛ دنیا قبلا دو قطبی بود، شوروی در افغانستان تجاوز کرد و مسلمانان این کشور با مقاومتشان او را شکست دادند و سرانجام اتحادیه شوروی از هم پاشید و به هفده کشور تقسیم شد و نهایتا وضعیت جهان دگرگون شد و بعد از آن امریکا تنها کشوری شد که حرف اول و آخر را میزد.
سیدحسین عالمی بلخی افزود: «امروز دیگر امریکای دیروز نیست و با شکست امریکا و پیروزی ایران، دنیا چند قطبی میشود، حداقل چهار قطبی میشود: قطب امریکا، قطب چین، قطب روسیه و یک قطب مهم و تصمیمگیرنده برای جهان اسلام، کشور ایران خواهد بود.»
رییس مجمع محبان اهلبیت افغانستان در پایان صحبتهایش به چگونگی انتخاب رهبری اشاره کرد: یکی از مسایلی که در این رابطه نقش موثر و عالی داشت، سرعت تصمیمگیری نظام جمهوری اسلامی در پر کردن خلاء رهبری است و سازوکاری که در قانون اساسی ایران پیشبینی شده بود مجلس خبرگان در شرایط بحران طی ده روز در انتخاب رهبری تصمیم گرفت.
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