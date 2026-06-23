چگونه یک طلبه جوان، رهبر جامعه اسلامی شد؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: شناخت مسیر زندگی بزرگان دین، همیشه برای ما درسآموز است. حضرت آیتالله سید علی خامنهای، پیش از آنکه رهبر جامعه اسلامی شوند، سالها به عنوان یک طلبه ساده زندگی کردند، درس خواندند و در راه پیروزی انقلاب اسلامی زحمت کشیدند. خداوند در قرآن قول داده است کسانی که در راه او تلاش کنند، خداوند راه درست را به آنها نشان میدهد [۱]. ایشان با ایمان به خدا، پشتکار زیاد و پیروی از امام خمینی (ره)، قدم به قدم برای خدمت به اسلام آماده شدند. در این نوشته، خیلی ساده و کوتاه میخوانیم که این مسیر چگونه طی شد.
شروع درس در خانوادهای مذهبی آیتالله خامنهای در یک خانواده روحانی و مذهبی در شهر مشهد به دنیا آمدند. پدر ایشان، سید جواد خامنهای، از عالمان و روحانیون بسیار سادهزیست بودند. سید علی از همان دوران کودکی و نوجوانی، علاقه زیادی به یادگیری علوم دینی داشتند. ایشان خیلی زود وارد حوزه علمیه شدند تا مثل پدرشان، راه دین و علم را در پیش بگیرند [۲].
تلاش برای یادگیری و مهاجرت برای تحصیل ایشان فقط به درس خواندن در مشهد راضی نشدند. برای اینکه علم بیشتری یاد بگیرند، جوانی خود را صرف تحصیل کردند و به حوزههای علمیه بزرگتری مثل نجف و قم رفتند. در شهر قم، ایشان شاگرد بزرگانی مثل امام خمینی (ره) و آیتالله بروجردی (ره) شدند [۳]. در این سالها، ایشان نه تنها درسهای دینی مثل فقه و اصول را خیلی خوب یاد گرفتند، بلکه با مسائل سیاسی کشور و مشکلات مردم هم کاملاً آشنا شدند.
آشنایی با امام خمینی (ره) و شروع مبارزه وقتی امام خمینی (ره) مبارزه با رژیم شاه را شروع کردند، آیتالله خامنهای هم به عنوان یک طلبه جوان و شجاع، همراه ایشان شدند. ایشان در شهرهای مختلف سفر میکردند، برای مردم سخنرانی میکردند و پیامهای امام را به گوش همه میرساندند. به خاطر همین کارها و بیدار کردن مردم، بارها توسط مأموران شاه دستگیر، زندانی و حتی تبعید شدند [۴]. اما هیچکدام از این سختیها باعث نشد که ایشان از راه خدا و کمک به مردم دست بردارند.
پیروزی انقلاب و مسئولیتهای سخت با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، کارهای سختتری به عهده ایشان گذاشته شد. ایشان همیشه در کنار امام خمینی (ره) بودند و در مسئولیتهای مختلفی مثل نمایندگی مجلس، حضور در جبهههای جنگ تحمیلی و دو دوره ریاست جمهوری، به کشور خدمت کردند. امام خمینی (ره) همیشه به ایشان اعتماد داشتند و ایشان را برادری آشنا به مسائل دین و دلسوز برای مردم میدانستند [۵].
انتخاب به عنوان رهبر انقلاب پس از رحلت غمانگیز امام خمینی (ره) در خرداد سال ۱۳۶۸، مجلس خبرگان رهبری که از عالمان و مجتهدین دینی تشکیل شده است، وظیفه داشتند رهبر جدید را انتخاب کنند. آنها با توجه به علم، تقوا، شجاعت و تجربههای فراوان سیاسی آیتالله خامنهای، ایشان را به عنوان شایستهترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی انتخاب کردند [۶]. پیش از آن هم، خود امام خمینی (ره) بارها در صحبتهای خصوصی و عمومی به شایستگی ایشان برای این مقام اشاره کرده بودند [۷]. به این ترتیب، آن طلبه جوان و پرتلاش، با لطف خدا سکان هدایت انقلاب اسلامی را بر عهده گرفتند.
پاورقیها و مستندات:
[۱] قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیه ۶۹: «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (و کسانی که در راه ما تلاش کنند، قطعاً راههای خود را به آنان نشان میدهیم). [۲] هدایتالله بهبودی، شرح اسم (زندگینامه آیتالله سید علی خامنهای از ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۷)، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۹۱، ص ۲۴ و ۲۵. [۳] همان منبع، ص ۹۳ و ۹۴ (اشاره به ورود به حوزه علمیه قم و حضور در کلاسهای درس امام خمینی و آیتالله بروجردی). [۴] همان منبع، ص ۱۷۵ و ۱۷۶ (اشاره به دستگیریها، زندانها و مبارزات مستمر ایشان در دوران پهلوی). [۵] صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۱۳۹. (پیام امام خمینی (ره) خطاب به آیتالله خامنهای: «شما بحمدالله از آن دسته هستید که اگر سلاح جنگ برگیرید، در جبهه جنگ با دشمنان خدا میجنگید و اگر سلاح قلم برگیرید، در راه خدا... قلم میزنید»). [۶] مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، آرشیو دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری. [۷] اکبر هاشمی رفسنجانی، خاطرات سال ۱۳۶۸ (بازسازی و سازندگی)، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ص ۱۴۹. (اشاره به نقل قول مستقیم از امام خمینی (ره) در حضور سران قوا مبنی بر شایستگی آیتالله خامنهای برای رهبری).
نظر شما