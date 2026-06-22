تلاش قطر برای مهار آتش در منطقه؛ هشدار دوحه درباره عوامل مخرب در مذاکرات تهران-واشنگتن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر قطر در یک اظهارنظر مطبوعاتی، با اشاره به توافق‌نامه یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران، آن را بستری برای توقف جنگ و ایجاد چارچوبی مهم برای مذاکرات توصیف کرد. وی افزود: «اگرچه در مذاکرات میان دو طرف نقاط اختلاف بسیاری وجود دارد، اما ما شاهد اصرار هر دو طرف بر یافتن راه حل بوده‌ایم.» وی همچنین به محورهای مختلف مذاکرات از جمله پرونده هسته‌ای و مسائل امنیتی نظیر امنیت تنگه هرمز اشاره کرد.

نخست‌وزیر قطر در بخشی از سخنان خود به انتقاد از رفتارهای اخیر ایران در قبال کشورهای منطقه پرداخت و بر لزوم همکاری تهران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس بر پایه اعتماد متقابل تأکید کرد. وی همچنین با انتقاد شدید از اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان، اعلام کرد که کشتار غیرنظامیان در سایه آتش‌بس غیرقابل قبول است و خواستار پایان اشغالگری و احترام به حاکمیت لبنان شد. وی نتانیاهو را عامل اصلی تنش‌زایی در منطقه دانست.

در همین راستا، «جی دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان کنفرانسی در سوئیس، از پیشرفت‌های مهم در گفتگوهای هسته‌ای خبر داد. وی اعلام کرد که ایران با دعوت بازرسان بین‌المللی موافقت کرده و گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز در «بورگنشتوک» آغاز می‌شود. ونس همچنین از ایجاد سه مکانیسم کلیدی برای «باز ماندن تنگه هرمز»، «جلوگیری از تبادل آتش» و «مین‌زدایی از تنگه هرمز» خبر داد.

با این حال، در حالی که مقامات آمریکایی از پیشرفت در گفتگوها سخن می‌گویند، منابع ایرانی در گفتگویی اعلام کردند که علی‌رغم رفع محاصره دریایی، تفاوتی میان وضعیت تنگه هرمز و محاصره وجود ندارد و تاکنون هیچ مذاکره رسمی در مورد پرونده هسته‌ای یا گفتگو با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، صورت نگرفته است.

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