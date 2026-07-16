به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ثبت‌نام پایه اول مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آغاز شد.

این مدرسه علمیه تحت اشراف حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی فعالیت می‌کند و با رویکرد تربیت طلبه آرمانی بر اساس برنامه انسان جامع و کامل حوزوی به جذب و آموزش طلاب می‌پردازد.

کسب رتبه نخست جشنواره علامه حلی و المپیاد کشوری در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مطابق روال سال‌های گذشته، از جمله افتخارات علمی آن به شمار می‌رود.

از جمله امکانات و برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی می‌توان به بهره‌مندی از حجره‌داری، استفاده از اساتید مطرح اخلاق، برگزاری اردوهای علمی، تربیتی و تفریحی و همچنین اجرای برنامه‌ریزی منظم آموزشی و تربیتی اشاره کرد.

متقاضیان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات ۹ تا ۱۲ با شماره ۰۲۱-۳۳۵۶۹۷۹۷ (داخلی ۳) تماس بگیرند.

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