به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ ثبتنام پایه اول مدرسه علمیه آیتالله مجتهدی ویژه دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی آغاز شد.
این مدرسه علمیه تحت اشراف حجتالاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی فعالیت میکند و با رویکرد تربیت طلبه آرمانی بر اساس برنامه انسان جامع و کامل حوزوی به جذب و آموزش طلاب میپردازد.
کسب رتبه نخست جشنواره علامه حلی و المپیاد کشوری در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مطابق روال سالهای گذشته، از جمله افتخارات علمی آن به شمار میرود.
از جمله امکانات و برنامههای آموزشی و تربیتی مدرسه علمیه آیتالله مجتهدی میتوان به بهرهمندی از حجرهداری، استفاده از اساتید مطرح اخلاق، برگزاری اردوهای علمی، تربیتی و تفریحی و همچنین اجرای برنامهریزی منظم آموزشی و تربیتی اشاره کرد.
متقاضیان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند در ساعات ۹ تا ۱۲ با شماره ۰۲۱-۳۳۵۶۹۷۹۷ (داخلی ۳) تماس بگیرند.
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