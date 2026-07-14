افزایش شمار تلفات رسمی ارتش آمریکا در جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شمار رسمی نظامیان کشته‌شده ارتش آمریکا در جنگ با ایران با مرگ یک خلبان نیروی دریایی بر اثر سقوط بالگرد در دریای عرب در اوایل ژوئیه، به ۱۴ نفر افزایش یافت.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، تعداد سربازان مجروح نیز تا روز دوشنبه از مرز ۴۰۰ نفر فراتر رفته است. به گفته ناخدا «تیم هاوکینز»، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، بخش عمده این مجروحان از آسیب‌های ضربه مغزی رنج می‌برند.

نیروی دریایی در ابتدا حادثه سقوط بالگرد در اول ژوئیه را یک «فرود اضطراری» توصیف کرده و اعلام کرده بود که هیچ نشانه‌ای از اقدام خصمانه در بروز آن وجود ندارد. سه خدمه دیگر بالگرد مذکور، مدت کوتاهی پس از حادثه نجات یافتند.

پنتاگون در ماه ژوئیه یک مورد مرگ غیرتهاجمی را به ثبت رساند که نخستین مورد تلفات از زمان کشته شدن ۱۳ نظامی در حوادث جداگانه در ماه مارس یعنی آغاز جنگ محسوب می‌شود.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، مجموع نظامیان مجروح به ۴۱۴ نفر رسیده است که شامل یک نیروی هوایی است که پرونده‌اش در روز دوشنبه به این فهرست اضافه شد. این خبرگزاری تأکید کرد که آسیب‌های مغزی به مشکلی فزاینده در میان نیروهای رزمی تبدیل شده است، به‌ویژه برای کسانی که در معرض حملات موشکی و انفجارهای نزدیک قرار دارند.

این گزارش اشاره می‌کند که آسیب‌های مغزی در کنار اختلال استرس پس از سانحه، به یکی از شاخص‌ترین جراحات کهنه‌سربازان دوران پس از ۱۱ سپتامبر تبدیل شده است؛ با این حال، تأثیر بلندمدت آن بر نیروها هنوز به‌طور کامل شناخته شده نیست.

سرگرد تامپسون، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، در پاسخ به سؤالی در روز دوشنبه (۱۹ تیر ۱۴۰۵) درباره آخرین آمار مجروحان بدحال، اعلام کرد که به‌روزرسانی جدیدی در این زمینه ندارد. وی بار دیگر تأکید کرد که «اکثریت قریب به اتفاق» مجروحان به خدمت بازگشته‌اند، اما از اعلام تعداد دقیق نیروهایی که جراحت آن‌ها نیاز به تخلیه از منطقه داشته، خودداری کرد.

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