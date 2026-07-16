تبعیت ترامپ از نتانیاهو، آمریکا را وارد یک جنگ غیرقانونی کرد/ او احمق مناسب را در کاخ سفید پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جاسمین کراکت، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، در گفت‌وگویی با شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان»، با انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «نسخه باهوش‌تر ترامپ» توصیف کرد.

کراکت در این مصاحبه گفت: من هرگز طرفدار نتانیاهو نبوده‌ام. نتانیاهو مثل نسخه باهوش‌تر ترامپ است. متأسفانه، او احمق مناسب را در کاخ سفید پیدا کرد تا دنباله‌رو او در این مسیر باشد. و به همین دلیل است که ما درگیر یک جنگ غیرقانونی و نامشروع هستیم.

این نماینده دموکرات با تأکید بر اینکه مشکل او با نخست‌وزیر رژیم اسرائیل بوده، تصریح کرد: من همیشه با نتانیاهو و قانون‌گریزی‌هایش مشکل داشته‌ام.

او هشدار داد که پیامد این هم‌فکری میان ترامپ و نتانیاهو، کشاندن آمریکا به یک جنگ غیرقانونی و نامشروع بوده است.

کراکت در ادامه با اشاره به وخامت اوضاع غزه گفت: مردم غزه به خاطر حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، در وضعیت بدتری قرار گرفته‌اند.

وی افزود که نمی‌تواند صرفاً یک رأی‌دهنده تک‌موضوعی باشد، زیرا مسائل بین‌المللی پیچیدگی‌های بسیاری دارند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هزینه‌های نظامی و اولویت‌بندی سیاست داخلی آمریکا به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل شده است.

کراکت با اشاره به هزینه‌های بی‌موردی که دولت ترامپ صرف اسرائیل می‌کند گفت: من نمی‌خواهم مردمی که در حال حاضر تحت فشار هستند، به‌ویژه حالا که به انتخابات میان‌دوره‌ای مهم نزدیک می‌شویم، به دموکرات‌ها نگاه کنند و بگویند: می‌دانید چیست؟ ما توان خرید بنزین نداریم. توان خرید غذا نداریم. اما شماها هنوز دارید به جاهای دیگر پول می‌فرستید.

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