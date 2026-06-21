به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه برنامه تلویزیونی «یاد خدا» ویژه دهه اول محرم با حضور کارشناسان دینی از حرم مطهر بانوی کرامت مهمان خانه‌های مردم است.

برنامه یاد خدا در قالب گفتگوی معارفی با حضور اساتید و کارشناسان برجسته حوزه و دانشگاه به تهیه کنندگی سیدمرتضی موسویان و با اجرای سیدعلیرضا قوامی در شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

این برنامه کاری از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است که در استودیو کریمه اهل بیت(س) تولید و هر روز یک ساعت مانده به اذان مغرب پخش می‌شود.

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