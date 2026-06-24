به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی شامگاه سهشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۴ در یکصد و پانزدهمین اجتماع شبانه مردم بندرانزلی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته از کشوری که در حاشیه معادلات جهانی قرار داشت به کشوری تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان تبدیل شده و امروز در بسیاری از عرصهها نقشآفرین است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیشرفتهای علمی کشور از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب میشود، افزود: ایران که در سالهای پیش از انقلاب در رتبههای پایین علمی جهان قرار داشت، امروز در جایگاه پانزدهم علمی دنیا قرار گرفته و در برخی حوزههای تخصصی جزو کشورهای برتر جهان به شمار میرود.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: توسعه علمی، اخلاق و معنویت، عدالتخواهی، مبارزه با فساد، اصلاح سبک زندگی و حضور مؤثر آموزههای اسلامی در عرصه حکمرانی از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب برای استمرار پیشرفت کشور است.
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و چهرههای برجسته کشور، گفت: خون شهدا موجب تقویت انسجام ملی و گسترش فرهنگ مقاومت شده و برخلاف تصور دشمنان، این تفکر نه تنها تضعیف نشده بلکه در میان نسلهای مختلف جامعه ریشهدارتر شده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: حضور گسترده مردم در مراسمهای مختلف و ابراز همبستگی ملتهای مسلمان و حتی غیرمسلمان با آرمانهای انقلاب اسلامی نشاندهنده تأثیرگذاری گفتمان مقاومت در سطح جهانی است.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان تنها نظام دینی مقتدر در جهان شناخته میشود، خاطرنشان کرد: این نظام بر پایه عقلانیت، عدالت، کرامت انسانی و آموزههای اسلامی شکل گرفته و به الگویی برای ملتهای آزادیخواه و مستضعفان جهان تبدیل شده است.
آیتالله رمضانی با انتقاد از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: نظام سلطه با بهرهگیری از ابزارهای مختلف در پی تحمیل اراده خود بر ملتهاست، اما تجربه نشان داده است که ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و اراده ملی در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تمدن دیرینه ایران اسلامی تصریح کرد: ملت ایران دارای پیشینهای چند هزار ساله، هویتی ریشهدار و فرهنگی غنی است و هیچگاه در برابر زورگویی و سلطهطلبی تسلیم نشده است.
وی همچنین بر اهمیت پیوند علم و ایمان تأکید کرد و گفت: علم بدون ایمان میتواند به ابزاری برای ظلم، جنگ و بیعدالتی تبدیل شود، اما هنگامی که علم در کنار ایمان قرار گیرد، زمینهساز عدالت، صلح و پیشرفت حقیقی خواهد بود.
آیتالله رمضانی با قدردانی از هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، وحدت و انسجام ملی را مهمترین سرمایه کشور در شرایط کنونی دانست و افزود: دشمنان از اتحاد ملت ایران هراس دارند و حفظ این همبستگی، زمینه عبور موفق کشور از چالشها و توطئههای پیشرو را فراهم خواهد کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارهای خارجی و جنگ ترکیبی دشمنان ایستادگی کرده است، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه، ایمان دینی، تبعیت از رهبری و فرهنگ مقاومت از مهمترین عوامل موفقیت جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدات بوده است.
آیتالله رمضانی در پایان با اشاره به فرارسیدن شب تاسوعای حسینی، حضرت ابوالفضل العباس(ع) را نماد وفاداری، ایثار و استقامت دانست و بر ضرورت الگوگیری از مکتب عاشورا در حفظ عزت، استقلال و اقتدار جامعه اسلامی تأکید کرد.
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