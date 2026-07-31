به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه لبنانی در گزارشی با انتقاد از عملکرد یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، نوشت از زمان آغاز مسئولیت وی تاکنون، وزارت خارجه تنها شش اقدام دیپلماتیک در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی انجام داده که بخش عمده آن نیز به درخواست رئیسجمهور، نخستوزیر یا مصوبه هیئت دولت بوده است.
این گزارش تأکید میکند پس از امضای «توافق چارچوب» در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، روند ارسال شکایت به شورای امنیت سازمان ملل بهطور کامل متوقف شده، در حالی که حملات و نقض حاکمیت لبنان همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در متن توافق چارچوب، دو طرف متعهد شدهاند از اقدامات خصمانه در مجامع سیاسی و حقوقی بینالمللی خودداری کنند؛ اما منتقدان معتقدند این بند عملاً تنها دست لبنان را بسته و مانع استفاده این کشور از یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک خود شده است.
در همین راستا، عملکرد وزارت خارجه در دوره رجی با دوره عبدالله بوحبیب، وزیر پیشین، مقایسه شده است؛ دورهای که طی تنها پنج ماه، ۲۲ شکایت رسمی علیه تجاوزات اسرائیل به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه شد.
عدنان منصور، وزیر خارجه پیشین لبنان، نیز در گفتوگویی توقف ارائه شکایت به سازمان ملل را «غیرقابل قبول» دانست و تأکید کرد مراجعه به شورای امنیت، حق حاکمیتی و وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی لبنان است.
وی با اشاره به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی و بیتوجهی آمریکا به ایفای نقش یک میانجی بیطرف، خواستار فعال شدن دوباره دیپلماسی لبنان، استفاده از ظرفیت سفارتخانهها و مستندسازی مستمر تجاوزات برای پیگیری حقوقی و سیاسی در مجامع بینالمللی شد.
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