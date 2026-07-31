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حزب‌الله دومین سالگرد شهادت سید فؤاد شکر را گرامی داشت

۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲
کد مطلب: 1847088
حزب‌الله دومین سالگرد شهادت سید فؤاد شکر را گرامی داشت

حزب‌الله لبنان با برگزاری مراسمی، دومین سالگرد شهادت فرمانده جهادی شهید سید فؤاد علی شکر ملقب به «سید محسن» را با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی، سیاسی و خانواده‌های شهدا گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحزب‌الله لبنان در مراسمی یاد و خاطره فرمانده جهادی شهید سید فؤاد علی شکر معروف به «سید محسن» را در دومین سالگرد شهادتش گرامی داشت. این آیین با حضور جمعی از شخصیت‌های حوزوی، سیاسی، اجتماعی، رزمندگان مقاومت و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

در این مراسم، فیلمی از فرازهایی از زندگی، مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی‌های این فرمانده شهید در مسیر مقاومت به نمایش درآمد و حاضران با مرور کارنامه جهادی وی، یاد و خاطره او را زنده نگه داشتند.

این برنامه همچنین با برگزاری مجلس عزای حسینی ادامه یافت و ثواب آن به روح شهید سید فؤاد شکر و دیگر شهدای مقاومت اهدا شد.

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حزب‌الله دومین سالگرد شهادت سید فؤاد شکر را گرامی داشت

حزب‌الله دومین سالگرد شهادت سید فؤاد شکر را گرامی داشت

حزب‌الله دومین سالگرد شهادت سید فؤاد شکر را گرامی داشت

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