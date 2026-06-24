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حجت‌الاسلام‌ مؤمنی:

اطاعت محض از ولی خدا، مهمترین ویژگی حضرت عباس(ع) است

۳ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۱
کد مطلب: 1831143
اطاعت محض از ولی خدا، مهمترین ویژگی حضرت عباس(ع) است

سخنران حرم بانوی کرامت اطاعت و تسلیم در برابر ولی خدا و عمل به تکلیف را از مهمترین ویژگی های حضرت اباالفضل علیه السلام دانست و گفت: امروز وظیفه ما حضور در خیابان و میادین است و نباید کسی بی جهت وحدت ملت را خدشه‌دار کند و اگر کسی از مسئولیت خود غافل شود در دام دشمن گرفتار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی در مجلس عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر بانوی کرامت طی سخنانی اظهار داشت: خداوند کسی را بی جهت مورد مدح و ثنا  قرار نمی‌دهد مگر بعد از عبور از امتحانات سخت و ابتلائات که رفعت درجه و رتبه عطا می‌کند و مورد مدح قرار می‌دهد.

وی افزود: در میان تمام شهدای کربلا، حضرت عباس علیه السلام دارای رتبه‌ای ممتاز هستند و زیارتنامه ایشان حاوی مطالبی است که نشان دهنده مقام والای حضرت عباس علیه السلام است.

مؤمنی خاطرنشان کرد: حضرت عباس علیه السلام هم به مقام عبودیت رسیدند و بنده صالح خدا شدند و هم مطیع خدا، رسول خدا، حضرت علی علیه السلام، امام مجتبی علیه اسللام و امام حسین علیه السلام بودند.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: دهه اول محرم زمان مناسبی برای توجه درونی به سیدالشهداست؛ چراکه کربلا مرکب از سه عنصر عقلانیت، حماسه و عاطفه است.

وی یادآور شد: ادب و احترامی که حضرت عباس علیه السلام نسبت به سیداالشهدا(ع) داشتند بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که ایشان در مقام تسلیم بودند و همان کاری را انجام می دادند که سیدالشهدا(ع) مطالبه کرده بودند و این مسئله برای ما الگو است.

مؤمنی یادآور شد: امروز وظیفه ما حضور در خیابان و میادین است  و نباید کسی بی جهت وحدت ملت را خدشه‌دار کند و اگر کسی از مسئولیت خود غافل شود در دام دشمن گرفتار خواهد شد.

وی افزود: حضرت عباس علیه السلام تسلیم اوامر سیدالشهدا(ع) بود و زمانی که سیدالشهدا(ع) ایشان را برای آوردن آب فرستادند تا آخرین لحظه تلاش کردند مأموریت خود را انجام دهند.

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