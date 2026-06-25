حضرت عباس(ع) الگوی تسلیم و وفاداری به امام هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری در محفل عزاداری قبل از نماز ظهر تاسوعا در حرم بانوی کرامت با اشاره به زیارتنامه حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده، اظهار داشت: در قسمتی از این زیارت، به حضرت عباس سلام می‌دهیم و شهادت می‌دهیم که ایشان «تسلیم محض»، «تصدیق‌کننده امامت»، «وفادار» و «ناصح و خیرخواه» برای امام زمان خود بودند.

وی با اشاره به اینکه تاسوعا، روزی است که امام حسین علیه‌السلام و یارانش محاصره شدند، افزود: در روز تاسوعا، شمر بن ذی‌الجوشن، امان‌نامه‌ای از سوی ابن زیاد برای حضرت عباس و برادرانش آورد؛ چراکه مادر ایشان، حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، از قبیله بنی‌کلاب بود و شمر نیز از همان قبیله. اما حضرت عباس در پاسخ به شمر فرمودند مرگ بر تو و امیرت، تو به ما امان می‌دهی در حالی که پسر رسول خدا امان ندارد.

بندانی نیشابوری با اشاره به یکی از القاب حضرت عباس، «ابوالقربه» به معنی پدرِ مشک، خاطرنشان کرد: در کربلا، مشک‌ها را دو جداره می‌کردند تا آب خنک بماند و مسئولیت این کار بر عهده حضرت عباس علیه‌السلام بود. ایشان القاب دیگری نیز دارند؛ از جمله «کَفْشُ الْکَتِیبَة» به معنی سرلشکر لشکر، «صَاحِبُ الرَّای» به معنی علمدار و «أَطْلَس» به معنی دارنده تمام صفات نیک.

سخنران حرم مطهر با اشاره به جایگاه ویژه حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، گفت: حضرت ام‌البنین، مادر چهار پسر بود که همگی در کربلا به شهادت رسیدند. اما وقتی حضرت زینب سلام‌الله‌علیها پس از کربلا به مدینه بازگشتند و به منزل ایشان رفتند، حضرت ام‌البنین تنها نام امام حسین علیه السلام را بر زبان آورد و فرمود: «وَاحُسَیْنَاهْ». این نشان از عظمت مقام امام حسین علیه‌السلام در قلب این مادر است.