به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای دیگر را ابزاری برای اعمال نفوذ و سلطه دانست و خواستار تلاش ملت‌ها برای پایان دادن به حضور این پایگاه‌ها در سرزمین خود شد.

این روحانی بحرینی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یکی از مشکلات اصلی آمریکا در تعامل با کشورهای ضعیف آن است که سفارتخانه‌های خود را فراتر از یک نهاد دیپلماتیک می‌بیند و تلاش می‌کند آن‌ها را به‌منزله حکومت‌هایی برای ملت‌ها و دولت‌های میزبان تبدیل کند؛ نه صرفاً مراکزی برای ایجاد تفاهم، حل اختلافات و توسعه منافع مشترک.

وی همچنین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در برخی کشورها افزود: واشنگتن بر ایجاد پایگاه‌های نظامی خود اصرار دارد تا از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و جنگ‌های خود استفاده کند؛ اقدامی که می‌تواند ثبات این کشورها را بر هم بزند و آن‌ها را درگیر پیامدها و هزینه‌های درگیری‌های خارجی کند.

شیخ عیسی قاسم تأکید کرد: آمریکا از استقرار این پایگاه‌ها سود می‌برد، در حالی که کشورهای میزبان با خطرات امنیتی، خسارت‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مواجه می‌شوند.

عالم شیعه بحرینی افزود: ملت‌های این کشورها حق دارند از دولت‌های خود بخواهند با حضور چنین پایگاه‌هایی مخالفت کنند و برای پایان دادن به آن تلاش کنند.

وی در پایان از جامعه جهانی خواست از ملت‌هایی که خواهان خروج پایگاه‌های نظامی خارجی از خاک خود هستند، حمایت کند.

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