به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی به قلم «نیر دفوری»، خبرنگار نظامی خود، نوشت که تصمیمهای احتمالی رئیسجمهور آمریکا میتواند زمینهساز شکلگیری نظم جدیدی در منطقه باشد.
به ادعای این رسانه، دستیابی به توافقهایی درباره لبنان و احتمال شکلگیری تفاهمهای جدید با سوریه، از فشار عملیاتی بر ارتش رژیم صهیونیستی کاسته و امکان تمرکز بیشتر بر سایر پروندههای امنیتی، از جمله ایران، را فراهم میکند.
این گزارش به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی تأکید میکند که هرگونه عقبنشینی از لبنان یا سوریه باید تنها در ازای دستاوردهای سیاسی و امنیتی ملموس انجام شود. با این حال، نزدیکان بنیامین نتانیاهو پس از دیدار وی با ترامپ اعلام کردهاند که در این نشست، آمریکا هیچ درخواستی برای خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان یا سوریه مطرح نکرده است.
بر اساس گزارش کانال ۱۲، نتانیاهو نیز پس از پایان دیدار، این گفتوگو را یکی از بهترین نشستهای خود با ترامپ توصیف کرده و از وجود «شراکت کامل» و درک مشترک درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای سخن گفته است.
این رسانه همچنین مدعی شد که پیش از انجام این دیدار، از طریق کانالهای دیپلماتیک به نتانیاهو پیام داده شده بود که برای پیشبرد مذاکرات، باید نشانهای از پیشرفت در یکی از جبهههای درگیری ارائه کند.
در ادامه این گزارش آمده است که نتانیاهو با تمرکز بر پرونده غزه، تلاش کرده چنین پیشرفتی را به نمایش بگذارد و به همین منظور، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با ورود یک نیروی بینالمللی به غزه موافقت کرده است؛ تصمیمی که به ادعای این رسانه، در حالی اتخاذ شده که هنوز توافقی درباره خلع سلاح حماس حاصل نشده است.
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