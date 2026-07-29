به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، روابط عمومی ارتش فارس اعلام کرد که شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان یکی از جنگندههای سوخو ۲۴ ایرانی که در جریان حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در کشور قطر وارد کردند، با آزمایشهای تخصصی و بررسی DNA محرز شده و پیکر مطهر این شهید بزرگوار، پس از ماهها دوری از خاک میهن اسلامی، ساعاتی دیگر به کشورمان باز خواهد گشت.
تلاشها برای تعیین وضعیت سه خلبان دیگر ۲ جنگنده سوخو ۲۴، از سوی نهادهای مربوطه، همچنان در جریان است و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی، اطلاعرسانیهای لازم، صورت خواهد گرفت.
همچنین متعاقبا جزئیات زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم کاظمی، به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران اسلامی، خواهد رسید.
یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمب افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودککش صهیونی، در عملیاتی متهورانه، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند و پس از عبور از سد سامانههای شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیروهای آمریکایی، کردند.
در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد اما عقابهای آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانه های پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تا کنون، تلاشها، برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگندهها، ادامه دارد.
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