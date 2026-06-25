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از عزاداری تا آموزش دینی؛ برنامه‌های ویژه محرم در مرکز اسلامی الرساله برزیل

۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۲
کد مطلب: 1831410
از عزاداری تا آموزش دینی؛ برنامه‌های ویژه محرم در مرکز اسلامی الرساله برزیل

مرکز اسلامی الرساله برزیل در ماه محرم با برگزاری مجالس عزاداری امام حسین(ع) و برنامه‌های تربیتی برای کودکان، میزبان شیعیان و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورا در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ناصرالدین خزرجی» مدیر مرکز اسلامی الرساله برزیل در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به برنامه های این مرکز در ماه محرم اظهار کرد: مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) امسال در ماه محرم با شکوه خاصی در مرکز اسلامی الرساله برزیل در حال برگزاری است. همزمان با این مجالس، برنامه های ویژه کودکان هم در این مرکز، برگزار می شود. این برنامه ها شامل فعالیت های دینی، اخلاقی و قرآنی و اجراهای عروسک گردانی برای تربیت کودکان با مفاهیم اسلامی و قرآنی است. 

وی ادامه داد: مجالس عزاداری حسینی در ماه محرم هر شب در مرکز اسلامی الرساله برزیل، برگزار می شود و این مجالس حدود یک ساعت و نیم به طول می انجامد و با مشارکت خیرین از عزاداران و شرکت کنندگان در مجالس حسینی، پذیرایی صورت می گیرد. 

مدیر مرکز اسلامی الرساله برزیل خاطرنشان کرد: در مراسم عزاداری شب هفتم ماه محرم در این مرکز، «تیاگو آویلا» فعال سیاسی و حقوق بشری برجسته برزیل که سابقه مشارکت در کاروان «صمود» و سه بار زندانی شدن توسط رژیم صهیونیستی را داشت، شرکت کرد و در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از مجاهدت های او، تقدیر به عمل آمد. 

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