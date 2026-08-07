تحلیلگر صهیونیست: رئیس جدید موساد باید دلایل شکست طرح براندازی نظام ایران را بررسی کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رونن برگمن» تحلیلگر امور امنیتی یدیعوت آحرونوت در یادداشتی نوشت مسئولان موساد تلاش کرده‌اند پایان مأموریت رئیس اداره اطلاعات و رئیس بخش ایران این سازمان را نه به‌عنوان برکناری، بلکه به‌عنوان جابه‌جایی توافقی معرفی کنند.

با این حال، وی معتقد است کنار رفتن هم‌زمان چند مقام ارشد که در طراحی و هدایت طرح براندازی نظام ایران نقش محوری داشته‌اند، نمی‌تواند صرفاً یک اتفاق عادی باشد؛ به‌ویژه آنکه این تغییرات اندکی پس از آغاز به کار رئیس جدید موساد رخ داده است.

برگمن در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره انگیزه این تغییرات، نوشت احتمال دارد این اقدامات تلاشی برای دور کردن مسئولیت شکست از بنیامین نتانیاهو و نسبت دادن آن به مدیران موساد باشد.

به اعتقاد وی، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی‌های خود جنگ دوم علیه ایران را موفقیتی بزرگ توصیف کرده، اما از اذعان به این واقعیت خودداری کرده است که هدف اصلی این عملیات، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود؛ هدفی که محقق نشد.

این تحلیلگر همچنین تأکید کرد نتانیاهو با پذیرش این ریسک و همراهی دونالد ترامپ، رژیم صهیونیستی، آمریکا و حتی منطقه را وارد بحرانی کرد که همچنان پیامدهای آن بر تحولات خاورمیانه و بازارهای جهانی سایه افکنده است.

وی مسئولیت اصلی این ناکامی را متوجه نتانیاهو دانست و احتمال داد شکست طرح، یا ناشی از فروپاشی برنامه عملیاتی بوده یا به دلیل نبود هماهنگی کافی با دولت آمریکا رخ داده باشد.

برگمن در پایان تصریح کرد رئیس جدید موساد باید تحقیق جامعی درباره عوامل شکست این طرح انجام دهد و مشخص کند چه ارزیابی‌ها و محاسباتی این سازمان را به این جمع‌بندی رسانده بود که در صورت همراهی کامل واشنگتن، طرح براندازی به نتیجه خواهد رسید.

وی همچنین خواستار بازنگری در مأموریت‌ها، سازوکارهای نظارتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری موساد شد تا از تکرار چنین ناکامی‌های راهبردی در آینده جلوگیری شود.

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