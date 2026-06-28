رئیس جمهور به قم سفر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر پزشکیان امروز یکشنبه ۷ تیر، به منظور زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و دیدار و گفت‌وگو با مراجع عظام تقلید وارد شهر مقدس قم شد.

رئیس جمهور همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و شهدای گرانقدر، شهید لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

پزشکیان در ادامه سفر خود به قم، با جمعی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

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