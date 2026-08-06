انفجار بمب در یک اتوبوس در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رسانه‌های سوری و عربی از وقوع انفجار در یک اتوبوس مسافربری در حومه دمشق خبر دادند؛ حادثه‌ای که بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

این بمب در داخل یک اتوبوس در شهر جرمانا واقع در حومه دمشق رخ داده است.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که این انفجار در یک اتوبوس در شهر جرمانا رخ داده و تعدادی زخمی بر جای گذاشته است.

تاکنون آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و مجروحان و همچنین جزئیات بیشتری درباره علت این انفجار منتشر نشده است.

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