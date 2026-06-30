به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام علی خلیلپور در «مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم» قبل از نماز ظهر و عصر، یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با سیزدهم ماه محرم الحرام در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با اشاره به داستان حضرت یونس علیهالسلام در سوره مبارکه انبیا اظهار داشت: حضرت یونس(ع) گمان کرد کار خود را انجام داده و قومش هدایت نشدند، پس قوم خود را ترک کرد، در حالی که میتوانست بیشتر صبر کند. به خاطر همین ترک اولی، خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد. در این مسیر، حضرت یونس متوجه اشتباه خود شد و گفت «معبودی جز تو نیست، منزّهی تو، همانا من از ستمکاران بودم.»
سخنران حرم مطهر تصریح کرد: بسیاری از گرفتاریهای ما به خاطر این است که وقتی اشتباه میکنیم، نمیخواهیم قبول کنیم. در مسیر زندگی اگر کسی اشتباه کرد، باید مانند حضرت یونس به درگاه خداوند بیاید و بگوید «إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ». خداوند در ادامه آیه میفرماید «پس دعای او را اجابت کردیم و او را از اندوه نجات دادیم و این گونه مؤمنان را نجات میدهیم».
وی با اشاره به آیات ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره کهف اظهار داشت: افرادی هستند که در دنیا تلاش میکنند، اما گمان میکنند کارشان درست است در حالی که اشتباه است و فکر نمیکنند مسیر خود را تغییر دهند.
خلیلپور با استناد به آیه ۱۶ سوره حدید که از بازگشت به دامان خداوند سخن می گوید، خاطرنشان کرد: فضیل ایاز، راهزنی بود که شبها از دیوار خانهها بالا میرفت. شبی برای دزدی به خانهای رفت و دید کسی در حال تلاوت قرآن است و به این آیه رسید: «أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا…» این آیه به جانش نشست و تصمیم به بازگشت گرفت و از همان شب مسیر خود را تغییر داد و از عارفان شد.
سخنران همچنین به نقل از مرحوم آیتالله بروجردی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها مدفون هستند، گفت: آیتالله جهانگیرخان قشقایی در ایام جوانی مطرب بودند. روزی سیم تارشان پاره شد و برای تعمیر آن به سراغ یک مغازه رفتند. عالمی از کنارشان رد شد و گفت: «جوان! سیم تار دلت که پاره شده، کی میخواهی درست کنی؟» این جمله در وجودشان اثر کرد و به دنبال آن عالم رفتند و پرسیدند: «کجا بروم؟» عالم فرمود: «حوزه علمیه صدر اصفهان.» ایشان به آنجا رفتند و خود را اصلاح کردند و از عالمان بزرگ شدند.
خلیلپور در پایان با اشاره به مکتب امام حسین علیهالسلام تصریح کرد: مکتب امام حسین، مکتبی است که باید سیم تار دل خود را به اباعبدالله الحسین(ع) وصل کنیم. اگر اشتباهی کردیم، دست به دامن خداوند شویم و بگوییم «لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ». انشاءالله خداوند متعال عنایت کند که همیشه در راه اباعبدالله الحسین(ع) قدم برداریم.
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