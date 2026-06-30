به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ثبتنام متقاضیان سفر اربعین حسینی در سامانه سماح آغاز شد و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به نشانی samah.haj.ir، برای خود و همراهانشان ثبتنام کنند.
زائران پس از وارد کردن اطلاعات هویتی، باید جزئیات سفر شامل زمان خروج از کشور، مرز خروجی و تاریخ بازگشت را نیز در سامانه ثبت کنند.
بر اساس اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین، تمامی متقاضیان سفر اربعین باید پیش از اعزام، در سامانه سماح ثبتنام کنند.
ستاد مرکزی اربعین همچنین تأکید کرد: گذرنامه زائران باید از تاریخ اعزام، حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد؛ در غیر این صورت، لازم است پیش از ثبتنام برای تمدید یا دریافت گذرنامه اقدام کنند.
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