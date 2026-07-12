به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عصر روز شنبه، 20 تیر 1405 در دیدار جمعی از خانواده‌های دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب که در محل اقامت آنان در صومعه‌سرا انجام شد، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ‌دیده اظهار کرد: تهاجم اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، تنها ملت ایران را متأثر نکرد، بلکه وجدان بسیاری از انسان‌ها را در نقاط مختلف جهان بیدار ساخت؛ انسان‌هایی که بعضاً مسلمان نبودند یا حتی پیش‌تر در زمره منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی قرار داشتند، اما با مشاهده شهادت کودکان، عمق جنایت دشمنان ملت ایران را دریافتند.

وی افزود: حتی برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور که پیش از این حاضر به سردادن شعار علیه آمریکا نبودند، پس از مشاهده تصاویر کودکان شهید اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند در برابر این جنایت سکوت کنند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد خون پاک کودکان شهید توانسته است پرده‌های تبلیغاتی را کنار بزند و حقیقت را آشکار سازد.

شهدای میناب به چهره‌هایی جهانی تبدیل شده‌اند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به بازتاب گسترده تصاویر شهدای دانش‌آموز میناب در رسانه‌ها و محافل بین‌المللی تصریح کرد: امروز نام، تصویر و مظلومیت فرزندان شما در جهان شناخته شده است. شاید پیش از این تصور نمی‌شد تصویر یک دختربچه مینابی به رسانه‌ها، مجامع بین‌المللی و حتی سازمان ملل راه پیدا کند، اما یقین بدانید این تصاویر در سراسر جهان منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: فرزندان شما دیگر تنها متعلق به خانواده‌های خود یا مردم میناب نیستند؛ آنان به چهره‌هایی پرآوازه در جهان تبدیل شده‌اند. جایگاه معنوی این شهدا نزد خداوند روشن است، اما در عرصه جهانی نیز خون آنان می‌تواند منشأ تحول، آگاهی و بیداری ملت‌ها باشد.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: هر تصویر، خاطره و روایت صادقانه‌ای که از این کودکان منتشر شود، می‌تواند حقیقت جنایت دشمنان را برای جهانیان آشکار کند. ازاین‌رو باید ابعاد شخصیتی، خانوادگی، اخلاقی، علمی و معنوی این شهدا به‌درستی ثبت و برای مردم دنیا روایت شود.

هویت قرآنی و تربیتی مدرسه شهدای میناب باید روایت شود

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و دینی مدرسه محل تحصیل دانش‌آموزان شهید گفت: در این دیدار نکات تازه‌ای درباره مدرسه و دانش‌آموزان آن شنیدم که پیش از این از آن‌ها اطلاعی نداشتم. این مدرسه دارای رویکردی تربیتی، فرهنگی و دینی بود و خانواده‌ها فرزندان خود را به این مجموعه می‌فرستادند تا در کنار تحصیل، از نظر اخلاقی و معنوی نیز رشد کنند.

وی افزود: در میان این دانش‌آموزان، حافظان قرآن حضور داشتند و برخی از معلمان آنان نیز از حافظان و آموزگاران قرآن کریم بودند. همچنین اطلاعاتی مانند حضور خانواده‌ای که هفت شهید تقدیم کرده است، از جمله واقعیت‌هایی است که باید به‌درستی ثبت و در سطح جهانی منتشر شود.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: وقتی این حقایق بدون اغراق و با زبان صادقانه در اختیار افکار عمومی جهان قرار گیرد، دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که راویان این جنایت برای بیان سخنان خود مأمور شده یا پولی دریافت کرده‌اند. این‌ها سخنان برخاسته از دل، تجربه و حقیقت است و همان‌گونه که بر انسان‌هایی مانند بنده اثر می‌گذارد، بدون تردید بر افکار عمومی جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت.

خانواده‌های شهدا، سفیران حقیقت هستند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خطاب به خانواده‌های شهدا اظهار کرد: امروز هر یک از شما یک سفیر هستید. سخنان، خاطرات و روایت‌های شما می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ زیرا شما عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را از دست داده‌اید و سخن شما از دل سوخته و تجربه مستقیم برخاسته است.

وی گفت: شما سال‌ها برای تربیت این فرزندان زحمت کشیدید و امروز با فقدان کودکانی مواجه هستید که همه آرزوها و امیدهای شما بودند. معلمان شهید این مدرسه نیز هرکدام از انسان‌های برگزیده‌ای بودند که درباره زندگی، ایمان، تلاش و شخصیت آنان باید سخن گفته شود.

آیت‌الله رمضانی افزود: روایت زندگی هر یک از این دانش‌آموزان و معلمان شهید می‌تواند جهان را متحول و وجدان‌های خفته را بیدار کند. بنابراین مسئولیت ما با شهادت آنان پایان نیافته، بلکه کار اصلی از امروز آغاز شده است. باید از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و بین‌المللی برای انتقال این پیام استفاده شود.

رهبر انقلاب برای عبور از این مقطع حساس برگزیده شده‌اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه اخیر آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: حضور ایشان در این مقطع حساس، نعمتی بزرگ برای ملت ایران است. بنده از نزدیک با ایشان آشنایی داشته و در جلساتی از دیدگاه‌ها و معارفشان بهره برده‌ام. شخصیت ایشان به‌گونه‌ای است که گویی برای هدایت جامعه در همین دوران دشوار آماده شده‌اند.

آیت‌الله رمضانی افزود: دشمنان نیز از مدت‌ها قبل این شخصیت و ظرفیت‌های ایشان را شناخته بودند و به همین دلیل برای ترور فیزیکی یا تخریب شخصیت ایشان تلاش می‌کردند. امروز نیز تدابیر امنیتی برای حفاظت از ایشان در نظر گرفته شده و بحمدالله در سلامت هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: رهبر انقلاب با وجود همه سختی‌ها، بر انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی تأکید دارند و معتقدند هر یک از ما باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم. این روحیه، برخاسته از تربیت در مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ مسئولیت‌پذیری عاشورایی است.

ادبیات بیانیه رهبر انقلاب، یادآور کربلا بود

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب، واقعه کربلا را برای او تداعی کرده است، اظهار کرد: ادبیات این بیانیه، ادبیاتی عاشورایی و حسینی بود؛ ادبیاتی که در آن زندگی در مسیر امام حسین(ع)، حرکت حسینی و آمادگی برای شهادت در راه حق به‌وضوح دیده می‌شد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب نیز زندگی و حرکت خود را بر پایه همین فرهنگ حسینی بنا کرده بود. زیست مؤمنانه، ایستادگی در برابر دشمن، دفاع از مظلومان و آمادگی برای فداکاری، از جلوه‌های همان مکتبی است که امام حسین(ع) در کربلا بنیان گذاشت.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از خانواده‌های شهدای میناب گفت: پس از این حادثه، مردم و مسئولان از نقاط مختلف برای کمک، همدردی، تأمین امکانات و همراهی با خانواده‌های شهدا وارد میدان شدند و این اقدام‌ها وظیفه‌ای انسانی و دینی بود.

وی با مقایسه این حمایت‌ها با مصائب خاندان امام حسین(ع) بیان کرد: هرگاه بخش‌هایی از تاریخ کربلا و اسارت خاندان امام حسین(ع) را مرور می‌کنم، به‌شدت متأثر می‌شوم. کودکان کاروان امام حسین(ع) پس از شهادت عزیزانشان، با پاهای بسته حرکت داده می‌شدند. زمانی که از شدت خستگی بر زمین می‌افتادند، تنها پناهشان حضرت زینب(س) بود و با گفتن «عمه جان زینب» از ایشان کمک می‌خواستند؛ اما دشمنان به‌جای نوازش و یاری، گاه آنان را با تازیانه بلند می‌کردند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: کودکان شهید میناب با عزت و شکوه تشییع شدند و مظلومیت آنان جهان را متأثر کرد، اما پیکرهای شهدای کربلا سه روز بر خاک گرم باقی ماند. این مقایسه نشان می‌دهد که هنوز برای درک کامل مصیبت کربلا و رنج خاندان امام حسین(ع) فاصله بسیاری داریم.

خانواده‌های شهدای میناب، از افتخارات ملت ایران هستند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خطاب به خانواده‌های شهدای میناب گفت: شما افتخار ملت ایران هستید و این سخن از روی تعارف نیست. حضور من در جمع شما، پیش از هر چیز برای دیدار، عرض ارادت و درخواست دعا از خانواده‌هایی است که صاحب داغ و مصیبت‌دیده‌اند.

وی افزود: دعای خانواده‌های شهدا، به‌ویژه پدران و مادرانی که عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه خدا تقدیم کرده‌اند، دعایی ارزشمند و امیدبخش است. از شما می‌خواهم نخست برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) و سپس برای سلامتی و توفیق رهبر معظم انقلاب دعا کنید.

آیت‌الله رمضانی با گرامی‌داشت یاد شهدای مقاومت، فرماندهان و دانشمندان شهید خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شخصیت‌های بزرگی همچون سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی‌الدین، اسماعیل هنیه، جمعی از فرماندهان برجسته و دانشمندانی را از دست داده‌ایم که هرکدام گلی از گلستان مقاومت بودند. این خسارت‌ها سنگین است، اما خون شهدا مسئولیت ما را برای ادامه راه، حفظ وحدت، تبیین حقیقت و ایستادگی در برابر ظلم دوچندان می‌کند.

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