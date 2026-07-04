به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت، با اشاره به اهمیت تربیت در دوران کودکی، اظهار داشت: امام صادق علیهالسلام میفرمایند که آموزش در کودکی مانند نقش بر سنگ است، اما در بزرگسالی مانند نقش بر آب که پایدار نمیماند.
وی گفت: اسلام حتی پیش از ازدواج، بر انتخاب همسری که شایسته تربیت نسل آینده باشد، تأکید کرده است؛ پیامبر اکرم فرمودند «از گلهایی که در زبالهدان رشد کردهاند، بپرهیزید» یعنی در انتخاب همسر، به خانواده و تربیت دختر توجه کنید.
آقاتهرانی یکی از افتخارات امیرالمؤمنین علیهالسلام را رشد یافتن در دامن پیامبر اکرم(ص) دانست و افزود: پیامبر(ص) علی(ع) را از کودکی در آغوش خود میگرفتند و هر روز یکی از ویژگیهای اخلاقی خود را به ایشان میآموختند. امیرالمؤمنین میفرمایند «پیامبر(ص) هزار باب علم به من آموخت» و این تربیت، زمینهساز رشد و کمال ایشان شد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به مسئولیت پدران و مادران در تربیت فرزندان، گفت: خدای متعال در قرآن میفرماید «خود و خانوادهتان را از آتش نجات دهید». پدر و مادری که خود اول وقت نماز نمیخوانند، نباید توقع داشته باشند فرزندانشان نماز اول وقت بخوانند. امام رضا علیهالسلام در بحث با عمران صابی، با شنیدن اذان، بحث را متوقف کرد و فرمود « نماز اول وقت، رضایت خداست و نماز آخر وقت، نیازمند بخشش اوست».
آقاتهرانی با اشاره به فرمایش امام حسین علیهالسلام در روز عاشورا، تصریح کرد: امام حسین علیهالسلام فرمودند ابن زیاد مرا بین دو راهی قرار داده است: بین شمشیر و ذلت. اما ذلت از ما دور است. امام شهید ما نیز با همین منطق فرمودند «مَثَلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَ یَزِیدَ». ما نیز باید در این دو راهی، راه عزت را انتخاب کنیم.
وی در پایان با اشاره به حضور مردم و جوانان در صحنه، گفت: امروز جوانان ما با حضور خود در میادین ثابت کردند که انقلاب زنده است و دشمن از حضور آنان میترسد. در کربلا نیز اگر هفتاد و دو نفر نبودند که امام را یاری کنند، تکلیف امام تغییر میکرد؛ بنابراین حضور ما تکلیف امام را روشن میکند. مسئولان باید شفاف با مردم سخن بگویند و مردم نیز با حضور خود، پشتوانه نظام و ولایت باشند. ما زیر پرچم ابوالفضل العباس(ع) ایستادهایم و از این افتخار دست برنخواهیم داشت.
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